Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrik dağıtım şirketlerinin 2008-2013 döneminde 13 milyar dolar bedelle özelleştirildiğini hatırlatarak, özelleştirme sonrasında sektörün yatırımlarını giderek artırdığını ifade etti. Dağıtım şirketleri olarak çok önemli bir yatırım hamlesi başlattıklarını vurgulayan Zaimler “Dağıtım altyapımızın yenilenmesi için 75 milyar TL, bakımı için ise 12,5 milyar TL harcayacağız. İnsanımıza gerçek anlamda, kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunmak için tarihî bir yatırım hamlesi başlattık” dedi. Elektrik faturalarında en büyük kalemin enerji bedeli olduğunu ifade eden Zaimler “Anlık talebi karşılamak için önce yenilenebilir enerji, sonra maliyetlerine göre diğer santraller üretim yapıyor. Talebin arttığı ve aynı zamanda yenilenebilir kaynaklardan enerji üretiminin iklimsel nedenlerle azaldığı dönemlerde, doğalgazdan elektrik üretimi artar. Uluslararası piyasalarda ticareti dolar bazında yapılan doğalgazın da maliyeti arttığında, bu artışlar enerji bedellerine ve dolayısıyla faturalara yansıyor. Bugün bunu yaşıyoruz. Bu nedenle müşterinin elektrik faturası içinde ithal gaz önemli bir yer teşkil ediyor. Ülke olarak elektrik üretiminde ithal gazın payını azaltacak her şeyi destekleyelim. Bu nedenle doğalgaz keşfimiz yarınımız için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

ZAM, TÜKETİM VE SÜRE ETKİSİ

Elektrik faturalarının, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olan yüzde 15’lik zam ve yaz dönemindeki tüketim artışı nedeniyle yükseldiğini anlatan Zaimler “Ayrıca, mevzuata göre elektrik faturalarının 24-35 gün arasında okunması gerekiyor. Bu kapsamda ağırlıklı olarak 28-30 gün arasında okunan fatura okuma süreleri, resmî tatillerin olduğu dönemlerde 35 güne kadar çıkabiliyor. Yüzde 15 zam, tüketim artışı ve okuma sürelerinin bazı durumlarda uzamasıyla bir çarpan etkisi oluşuyor. Bu da tüketici nezdinde daha yüksek fiyat artışı olarak algılanabiliyor” diye konuştu. Dağıtım sektörünün 100 bin istihdam oluşturduğunu ve her yıl bu istihdamın yüzde 4,2 büyüdüğünü dile getiren Zaimler “2020 sonu itibarıyla tüketici sayısı 46,1 milyona ulaştı. Her yıl 1,4 milyon insan şebekeye bağlanıyor. Yıllık şebeke büyümesi yüzde 2,1, elektrik kurulu gücümüz ise yüzde 4,6 seviyesinde” ifadelerini kullandı.

KAYIP ENERJİDE TASARRUF 21,6 MİLYAR TL

ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, elektrik dağıtım sektörünün 2014-2020 döneminde kayıp enerjide sağladığı tasarruf miktarının 56 teravatsaat olduğunu dile getirerek, bunun ekonomik karşılığının 21,6 milyar lirayı bulduğunu ve böylece 23 milyon ton karbondioksit salımının önlendiğini sözlerine ekledi.

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