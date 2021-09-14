Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), açıkladığı Ağustos verilerinde, Türkiye genelinde konut fiyatlarında azalış gözlemlendi. Söz konusu azalışın, yüzde 17 oranında gerçekleştiği ve 141 bin 400 olduğu görüldü.

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYNINA GÖRE YÜZDE 17 AZALDI

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ağustos ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.

İPOTEKLİ KONUTLAR

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,0 azalış göstererek 27 bin 375 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 636 konut satışı ve yüzde 20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 1 konut ile Hakkari oldu.



114 BİN 25 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde diğer konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,8 artarak 114 bin 25 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 18 bin 650 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 76,8 oldu. Ankara 10 bin 178 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 6 bin 65 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 15 konut ile Hakkari oldu.

İLK DEFA SATILAN KONUTLAR

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2 azalarak 42 bin 639 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,2 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 375 konut satışı ve yüzde 15,0 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 2 bin 932 konut satışı ile Ankara ve bin 972 konut satışı ile İzmir izledi.



İKİNCİ EL KONUTLARDA SATIŞ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 azalış göstererek 98 bin 761 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 17 bin 911 konut satışı ve yüzde 18,1 pay ile ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,8 oldu. İkinci el konut satışlarında Ankara 10 bin 710 konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 5 bin 759 konut satışı ile İzmir izledi.



KONUT SATIŞLARINDA AZALMA

Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azalışla 801 bin 995 olarak gerçekleşirken ipotekli konut satışı yüzde 67,9 azalışla 152 bin 96, diğer satış türleri ise yüzde 17,9 artışla 649 bin 899 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,5 azalışla 243 bin 189, ikinci el konut satışları yüzde 20,9 azalışla 558 bin 806 olarak gerçekleşti.



YABANCILARA KONUT SATIŞI

Yabancılara yapılan konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,7 artarak 5 bin 866 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, ilk sırayı 2 bin 729 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 976 konut satışı ile Antalya, 400 konut satışı ile Ankara, 242 konut satışı ile Mersin ve 233 konut satışı ile Yalova izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları, Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 47,6 artarak 30 bin 849 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 911 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla, 900 konut ile Irak, 451 konut ile Rusya Federasyonu, 313 konut ile Afganistan ve 264 konut ile Kuveyt vatandaşları izledi.

Sadece kiralık amaçlı konut üretilecek Özellikle büyükşehirlerde artan fiyatlara çözüm olarak “sadece kiralama amacıyla” konut üretilecek. Burada faaliyet gösterecek inşaat şirketlerine bazı destekler verilecek. Kira gelirlerinden alınan vergilerde de indirime gidilecek. Böylece arz karşılanacak, fiyatlar dizginlenecek.

TOKİ, Uzundere'de 285 konutu satışa sunuyor Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir Karabağlar Uzundere Mahallesi'nde yaptırılan 285 adet konutu satışa sunuyor.