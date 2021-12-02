Türkiye Gazetesi

Ömer Temur İSTANBUL

Pandemi döneminde esnaf, turizm ve genç girişimcilere destek olan Google, dijital eko sistem aracılığıyla 1,4 milyon kişiye istihdam sağlarken, Türkiye'deki 15'inci yılında ekonomiye verdiği katkı da 150 milyar TL'yi buldu.

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, Google Arama, Görüntüleme, Alışveriş, YouTube, Google Haritalar, Google Benim İşletmem, G Suite, Google Bulut Platformu, Android, Google Play ve diğer Google uygulamaları ile dijital ekosisteme katkı verdiklerini belirterek “Google’un Türkiye’deki dijital ekonominin millî gelir içerisindeki payı yüzde 4’ü aşarak 150 milyar TL’ye ulaştı. 2023 yılında bu payın yüzde 4,7 seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz. Dijital ekosistemin Türkiye ekonomisine katkısının beş yıl içinde iki kattan daha fazla artacağını düşünüyoruz” dedi.

Keteloğlu, Android ekosisteminin de Türkiye ekonomisine 83 milyar TL katkı sağladığına, bu ekosistem ile de 750 bin kişinin istihdam edilmesine destek olduklarına dikkat çekti. Android’in Türkiye ekonomisine katkısının 2023 yılında 193 milyar TL’ye ulaşarak gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 2,7’sini oluşturacağını öngördüklerini kaydetti.

DÜZENLEMELERE SAYGILIYIZ

Keteloğlu, Rekabet Kurumunun Google’a kestiği cezalarla ilgi olarak da “Bir ülkenin regülasyonlara ve düzenlemelere gitmesi doğaldır. Bunlara saygı duyuyoruz. Ancak bütün ülkelerde fikir birliği olursa, ortak düzenlemelere gidilerse bizim için daha iyi olur” diye konuştu.

Google ebeveynlere fotoğraf silme hakkı veriyor Google, reşit olmayan çocukların ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılabileceği söyledi. Ağustos ayında duyurulan özelliğinin yakında hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sağlığımız ona emanet: Şifayı Google'da arıyoruz Türkiye Sağlık Okuryazarlığı araştırmasına göre, çalışmaya katılanların yüzde 89’u sağlık konusunda bir konuyu, soruyu ya da hastalığı internetten araştırdığını söylüyor. Üçte biri ise doğru ile yanlış bilgiyi ayırt edemediğini itiraf ediyor.