Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri kısa dönemde Türkiye’ye 10 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Yapılan açıklamayla birlikte uzun dönem soğuk ilişkiler yaşayan iki ülke arasında sıcak rüzgârlar estiği ve aradaki buzların erimesi dikkat çekmişti.

TÜRKİYE'YE BÜYÜK YATIRIM

Yaşanan sıcak gelişmeler körfez ülkelerine de etki yaparken, Ortadoğu ve Kuzey Afrika yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli bu oluşan havayla birlikte aralarında Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan’ın yer aldığı birçok ülkenin Türkiye’ye büyük yatırım planlarının olduğu bilgilerinin kendilerine geldiğini ifade etti.

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN DÖVİZ YAĞACAK

İstanbuli, körfez ülkelerindeki ortakları ile sık sık görüştüklerini hatırlatarak, “Bölgedeki iş ortaklarımızdan olumlu haberler gelmeye başladı. Özellikle körfez ülkelerinden birçok iş adamı beni arayarak Türkiye’de yatırım yapmak istiyorlar. Bunun yanı sıra Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler hakkında da bilgi istediklerini bizlere bildiriyorlar. Biz yatırım uzmanı olarak 2023 yılı ortalarına kadar körfez ülkelerinden ülkemize giren yatırım miktarının 40 ila 50 milyar dolar arasında olacağını tahmin ediyor ve hazırlıklarımızı o yönde gerçekleştiriyoruz. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim, bu söylediğim rakam devletler ve şirketler bazında olacak. Ülkeler arasında yapılacak olan anlaşma ve iyi ilişkiler oralarda yaşayan halkı da ülkemize çekecektir. Birçok körfez ülkesi vatandaşı tatillerini ülkemizde yaparak döviz bırakacak” dedi.

Yatırımcılar için Biyokütle Enerji Potansiyel Atlası yayımlandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2002 yılında sadece 28 megawat olan biyokütle kurulu gücümüz 71 kat artarak 2021 sonunda 2 bin megawatı aştı" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında yatırım rüzgârı Toplamda milyar TL’yi aşacak yatırımlarla Aydın’da kâğıt fabrikası, Yozgat’ta süt işleme tesisleri, Düzce’de otel açılacak. Hugo Boss da İzmir’de ka-pasite artıracak.