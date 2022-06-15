Türkiye Gazetesi

Brent petroldeki yükseliş ve dolar kurundaki hareketlilikle benzin ve motorine peş peşe zam haberleri geldi. Benzinin ve motorinin fiyatı 2022 başında gördüğü 13 TL seviyelerinden 28 TL seviyelerine yükselmişti. Artan akaryakıt fiyatlarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik açıklamalarda bulundu. Erdoğan fiyatların rahatsız edici düzeyde olduğunu ifade ederek, "Pompa fiyatları rahatsız edecek düzeydedir. Keşke topraklarımızın her yerinden petrol fışkırsa" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

ERDOĞAN’DAN AKARYAKIT AÇIKLAMASI

Dünyanın ciddi bir gıda kriziyle yüz yüze olduğu şu dönemde üretimin artarak sürmesi en başta gelen önceliğimizdir. Karadeniz'de keşfettiğimiz 540 milyar metreküplük doğal gazı bir an önce milli sisteme bağlamak için gece, gündüz çalışıyoruz. Pazartesi Filyos'taki törenle bu yönde önemli bir adım daha attık. Petrol fiyatlarındaki aşırı yükselmeye bağlı olarak pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Keşke ülkemizin her yerinden petrol fışkırıyor olsa da bu durumun önüne geçebilsek. Hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz. Petrol fiyatlarının bugünkü seviyesinin hiçbir ülke bakımından sürdürülebilir olmadığı açıktır.

MAAŞLARA 'TEMMUZ ZAMMI' MESAJI

Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuzda enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız. Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyecek.

Son dakika: Motorine zam kapıda! 30 liraya dayandı: 15 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor. Benzin ve motorine zam ve indirim haberleri peş peşe geliyor. Dolar kurundaki hareketlilik ise akaryakıt fiyatlarını ateşledi. Gelen son dakika haberine göre, motorine bu gece yarısı 1 lira 27 kuruşluk zam geliyor. Peki benzin ve motorine zam var mı? Motorine ne kadar zam geliyor? 15 Haziran 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL?

Araç sahipleri dikkat! EPGİS'ten "motorine zam" açıklaması Son günlerde motorinin litre fiyatına 2.60 liralık zam geleceği konuşuluyordu. Motorin zammı ile ilgili söylentiler devam ederken bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Mart ayında fiyat duyurularının faaliyetlerine ara verildiğini açıklayan EPGİS'den motorin zammına ilişkin bir açıklama yapıldı. EPGİS, böyle bir zam olmayacağına ilişkin sosyal medya hesabından duyurdu. Peki motorin güncel fiyatı nedir? Motorine zam gelecek mi? Brent Petrol ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geldi: Litresi 30 TL’ye dayandı! 11 Haziran 2022 benzin, LPG, motorin ne kadar, litresi kaç TL? Brent petroldeki artış ve dolar kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına peş peşe zam gelmesine neden oldu. Geçtiğimiz gün motorine gelen zammın ardından bu gece yarısı benzine 2 lira 21 kuruş zam yapıldı. Gelen zammın ardından benzinin litresi 30 TL’ye dayandı. Peki benzine zam geldi mi? Benzine ne kadar zam geldi? Motorine ne kadar zam yapıldı? 11 Haziran 2022 Cumartesi günü benzin, LPG, motorin ve mazot ne kadar oldu? Benzinin litresi kaç TL? İşte gelen zamların ardından güncel akaryakıt fiyatları…