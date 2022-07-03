Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 540 milyar metreküplük doğalgazın 2023’ten itibaren konutlarda kullanımı için hazırlıklar hızlanırken, yerli gazla birlikte ithal doğalgaz kontratları da yeniden masaya yatırılacak. Akdeniz’deki sondaj çalışmalarının da bu ay sonundan itibaren yeniden başlatılması planlanıyor. Karadeniz’de bulunan gazı konutlara taşıyacak boruların denizaltındaki bölümüne döşenmesine haziran ortasında başlanmıştı. BOTAŞ’ın sorumluluğundaki boru döşeme çalışmalarının 6 Kasım’a kadar tamamlanması hedefleniyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde Karadeniz gazının konutlarda kullanımı başlanmış olacak. Karadeniz’de bulunan gaz rezervi Türkiye’nin ithal ettiği doğalgaz konusundaki pazarlık gücünü de artışmış oldu. Edinilen bilgilere göre tedarikçi firmalarla yapılan pahalı kontratlar iptal edilerek, daha ucuz kontratlara geçilmesi için hazırlık yapılıyor.

‘ELİMİZ GÜÇLENDİ’

Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in de bazı milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde Karadeniz gazının Türkiye’nin elini güçlendirdiğine dikkat çektiği öğrenildi. Bakan Dönmez “Karadeniz’de bulunan rezerv konutlara 25-30 yıl yetecek düzeyde. Ama sondajlar devam edecek. Yeni alanlar çıkarsa sanayinin de gazını buradan karşılayabiliriz. Karadeniz gazı şu anda sadece konutlarda tüm ihtiyaçları karşılayabilecek büyüklükte. Şimdi elimizde doğalgaz varsa ithal ettiğimiz gazla ilgili olarak, tedarikçi kaynaklarla pahalı kontratları iptal edeceğiz daha ucuz kontratlara geçeceğiz. Karadeniz gazı ile birlikte Türkiye’nin pazarlık gücü artacak” dedi.

ENERJİDE TİCARET MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Bakan Dönmez, Türkiye’yi önümüzdeki süreçte enerjide ticaret merkezi hâline getirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Dönmez “Bu konuda borsalar ve pazar oluşturuyoruz. Önümüzdeki süreçte Türkiye Güneydoğu Avrupa’nın içinde olduğu bir merkez olabilir” diye konuştu.

ABDÜLHAMİD HAN SEFERE ÇIKIYOR

Sondaj gemileri Karadeniz’e yönlendirildiği için bir süredir ara verilen Akdeniz’deki sondaj çalışmaları da kısa süre içinde yeniden başlatılacak. Bu doğrultuda geçen ay Mersin Taşucu Limanı’na demirleyen Abdülhamid Han sondaj gemisinin Akdeniz’e açılması için yapılan hazırlıkların temmuz sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Abdülhamid Han sondaj gemisi, fiziki özellikleriyle Türkiye’nin ‘Sondaj filosunun’ en güçlüsü olarak nitelendiriliyor.

Enerji krizinin patlak verdiği Almanya’da şaşırtan çağrı: ‘Daha az duş alın’ Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Avrupa’da başlayan gaz krizi devam ediyor. Almanya’da devletin yayın organları enerji tasarrufları için vatandaşlara çağrıda bulunuyor. Yapılan çağrılarda Alman vatandaşların üçte ikisinin günde en az bir kez duş aldığı ve duş sürelerinin ortalama sekiz ila on iki dakika arasında değiştiği bilgisi verilerek bu sürenin düşürülmesi çağrısı yapılıyor.

Enerjide bağımlılığı bitirecek dev proje Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük gazın karaya çıkışının anlatıldığı animasyon video paylaşıldı. Bakan Fatih Dönmez, hidrojen teknolojisinde de önemli adımlar atıldığını belirtip "Enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak mega projemizde geri sayım sürüyor" dedi.