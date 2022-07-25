Türkiye Gazetesi

Yılın ilk yarısında Türkiye’nin tropikal meyve ihracatının 7 milyon 857 bin dolar olduğunu açıklayan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, tropikal meyve ihracatının 2018'den 2021'e kadar olan dönemde yüzde 225 arttığına dikkati çekti. Uçak “Tropikal meyve ihracatımız 2018’de 4 milyon dolar, 2019’da 5 milyon dolar, 2020’de 6 milyon dolarken 2021’de ihracatımızı yüzde 85 sıçramayla 13 milyon dolara yükselttik. Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. 2020’de yaklaşık 60 ülkeye tropikal meyve ihraç ederken, bunu 2021’de 83 ülke ve bölgeye çıkardık. 2022 yılı sonunda tropikal meyve ihracatımızı 20 milyon dolara çıkarabileceğimizi öngörüyoruz” dedi.

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