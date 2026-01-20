Türkiye endüstriyel mutfak sektörü, hem iç pazardaki yeni otel yatırımlarının artması hem de ABD pazarında hızlanan ihracatın etkisiyle güçlü bir döneme giriyor.

Önümüzdeki dönemde Türkiye genelinde açılacak onlarca yeni 5 yıldızlı otel, sektör için yüksek hacimli bir iç pazar oluştururken, ABD’ye yönelik uzun soluklu çalışmalar da somut ihracat artışlarına dönüşmeye başladı.

Bu yıl açılacak 80-90’a yakın otelin yanında yapılacak yenileme çalışmaları ile iç pazarda yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini kaydeden Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, ihracatta da ABD pazarının etkisi ve yeni pazarlarla yüzde 10’a varan bir büyüme beklediklerini söyledi. Bir otelin mutfak ve ekipman yatırımlarının set üstü ürünlerle birlikte en az 5 milyon avroya ulaştığını vurgulayan Topuz “Sadece Silifke’den İzmir’e kadar uzanan hatta 35 yeni tatil köyü projesi var.

Bu sektörümüz için 175 milyon avroyu aşan bir potansiyel anlamına geliyor” dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da hizmet ihracatındaki güçlü büyümenin endüstriyel mutfak sektörünü doğrudan ve pozitif biçimde besleyen en kritik alanlardan biri hâline geldiğini belirterek şunları söyledi: Türkiye bugün sadece mal ihracatıyla değil, hizmet ihracatında da 150 milyar dolara yaklaşan bir hacimle ilerliyor. Bu tablo, önümüzdeki üç yıllık dönemde endüstriyel mutfak sektörünü en şanslı sektörlerden biri konumuna taşıyor.

