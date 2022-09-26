Türkiye Gazetesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD), “Eylül Ara Dönem Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı. Raporda, küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşının bedelini ödemekte olduğu ve büyümenin birkaç ay önce tahmin edilenden daha fazla yavaşladığı kaydedildi. OECD raporunda, “Yeni tip koronavirüs Kovid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde etkileri devam ederken, savaş büyümeyi aşağı çekiyor. Her şeyden önce gıda ve enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü ek baskı oluşturuyor.” denildi.

Yüksek enflasyonun beklenenden daha uzun süredir dirençli kaldığı vurgulanan raporda, birçok ekonomide, 2022'nin ilk yarısında enflasyonun 1980'lerden bu yana en yüksek seviyesinde olduğu ve son göstergelerin kötüleşmesiyle küresel ekonomik görünümün “karardığı” belirtildi. OECD, enflasyonla mücadele için daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olduğunu belirterek, büyük merkez bankasının çoğunluğunun politika faizlerinin gelecek yıl yüzde 4'ü geçeceğini öngördü. OECD'nin 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2022 için yüzde 3 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini korundu.

2023 İÇİN YÜZDE 2,8’DEN YÜZDE 2,2’YE İNDİRİLDİ

Küresel ekonomide büyüme tahmini 2023 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,2’ye indirildi. Örgüt, gelecek yıl küresel ekonomik üretimin, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi tahmininden 2,8 trilyon dolar daha düşük olacağı tahmininde bulundu. Söz konusu rakam, İngiltere ekonomisinin GSYH’lasına denk geliyor.

TÜRKİYE’DE ENFLASYON BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 72'DEN YÜZDE 71'E İNDİRİLDİ

Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2022 yılı için yüzde 3,7 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 5,4’e yükseltildi. OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3 olarak korunurken, 2022 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 72'den yüzde 71'e indirildi. Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine en doğrudan maruz kalan Avro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 3,1'e yükselten OECD, bölgenin en büyük ekonomisi Almanya için 2022 büyüme beklentisini ise yüzde 1,9'dan yüzde 1,2'e indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,7 daralacağını tahmin etti.

Örgüt, Avro Bölgesi için 2023 büyüme tahminini ise yüzde 1,6’dan yüzde 0,3’e indirdi.

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Faiz açmazı! Ne enflasyon dizginleniyor, ne ekonomi canlanıyor Dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 90’ı faiz artırıyor ama enflasyonu dizginleyemiyor. Buna karşılık sıkılaşın ekonomilerde resesyon ve dolayısıyla işsizlik riski artınca siyasilere ‘enflasyon ve resesyon’ gibi iki tehlike arasında zor bir seçim yapmak kalıyor. Küresel yatırımcılar ise “Bütün ülkelerin aynı yolu kullanması tehlikeli” uyarısı yapıyor...