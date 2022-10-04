Türkiye Gazetesi

Yıl sonunda yapılacak asgari ücret zammı için kamuoyunda beklenti her geçen gün artıyor. Enflasyon verilerinin yükselmesiyle birlikte asgari ücrete büyük bir zam gündemde. Çalışanları enflasyona ezdirmeyecek oranda zam yapılacağı tahmin ediliyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2023 asgari ücret beklentisini açıkladı. Altındaki hızlı yükselişi de yorumlayan Memiş; yatırımcılara umut dolu mesajlar verdi.

İSLAM MEMİŞ’TEN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

Milyonlarca çalışan ve ailesi asgari ücrete yapılacak zammı bekliyor. Piyasaları yakından ilgilendiren zamla ilgili konuşan Memiş; “Yıl sonu ile alakalı yine asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme bekleniyor.” dedi ve zam tahminini açıkladı. Memiş; “"Muhtemelen benim tahminimce 7.250 - 7 bin 500 lira civarında olacak şekilde bir artış söz konusu olabilir." ifadelerini kullandı.

ALTINDA TÜYOYU VERDİ

Altın yatırımcılarına da seslenen Memiş yeni tahminlerde bulundu. Yatırım tavsiyesinde bulunmadığının altını çizen ünlü uzman; altındaki yükselişin devam edeceği beklentisinde olduğunu söyledi. Memiş’e göre gram altın 1200 TL seviyelerini görebilir.

“DEVAMI GÜZEL OLACAK…”

Memiş bir önceki açıklamasında Ekim ayına dikkat çekmiş ve bu ayın hareketli olacağına ilişkin uyarılarda bulunmuştu. “Dolardan uzak durmakta fayda var” diyen Memiş, Ekim ayı için Rusya’nın büyük bir savaş hazırlığında olması, İran’da yaşanan gelişmelere değinmişti.

Ekim ayının geldiğini belirten Memiş; “Sonrasını Kasım düşünsün” diyerek yatırımcıları umutlandıran bir mesaj verdi.

Gümüşteki değişimleri de değerlendiren Memiş; “İki haftadır gümüş için oflayanlar bugün yüzde 9’luk artışı gördü. Bir günde yüzde 9. Gümüş, sabırlı yatırımcıyı zengin eder.” ifadelerini kullandı.

Uzun vadede sabretmenin önemli olduğunu belirten Memiş; “Gümüş, altın tepsinin üzerindeki ikramdır. Hızlı yükseliş sonrası mutlaka kâr satışı olacaktır ancak devamı güzel olacak.” değerlendirmelerinde bulundu.

KONUT KREDİSİNDE 0.99 İDDİASI

Konut kredisinin düşebileceğine de değinen Memiş; "Bir de konut kredi oranları var. Faizleri 0.99 olarak belirleyebilirler. Ancak bu 1 seviyesinin altında kredi kullanacak vatandaş olacak anlamına gelmiyor. Uygulamada böyle bir şey yok. Sadece ekranlarda rakam var. Uygulamada yüzde 2,05 civarında oranlar. Bunun altında konut kredisi yok." sözlerini paylaştı.

SON 3 HAFTANIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Faiz artırımına giden başlıca merkez bankalarını ABD Hazine tahvillerindeki düşüş dengeledi ve altın fiyatları son 3 haftanın zirvesine çıktı. Gümüş fiyatları da adeta patladı ve son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ons altın yeni haftaya da yükselişle başlarken, gümüşteki talebin artması göze çarpıyor. Gümüş fiyatı bir günde neredeyse yüzde 9 arttı.

950 TL seviyelerine gerileyen gram altın tekrar kendisini 1000 TL üzerine atmıştı. Çeyrek altın da 1600 TL seviyelerinin üstünde işlemine devam ediyor.

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