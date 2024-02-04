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    • Adana'da indirim izdihamı! Pijama almak için birbirleriyle yarıştılar

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Adana, Mağaza, İzdiham, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Adana'da bir mağaza mont, kazak ve pijamalarda kampanya başlattı. Kampanyayı duyan kadınlar indirimli kıyafetleri almak için adeta birbiriyle yarışırken, mağazada izdiham oluştu.

    Adana’da uzun yıllardır faaliyet gösteren Ufuk Doyuran’a ait Televole Mağazası, Türkiye genelindeki 8 şubesinde ‘Enflasyona inat zam yok’ kampanyası düzenledi. Mağaza kazak, mont ve pijama altı başta olmak üzere birçok ürününde indirim yaptı.

    Adana'da kampanyadan yararlanmak isteyen kadınlar, 50 TL'den satışa sunulan kazak, 35 TL'den satışa sunulan satılan pijama altı ve 150 TL'den satışa sunulan şişme montlardan almak için birbirleriyle yarıştı.

    Adana'da indirim izdihamı! Pijama almak için birbirleriyle yarıştılar

    "GÜNLÜK 4-5 BİN MÜŞTERİ GELİYOR"

    İhlas Haber Ajansı’na konuşan Ufuk Doyuran, “Maalesef birçok ürüne zam yapılıyor. Kadınlar da fiyatların çok yükseldiğini ifade edince biz de herkes çok uyguna giyinebilsin diye çok uyguna kıyafet satmaya başladık. Şuanda mağazalarımıza herkes akın ediyor. Tüm mağazalarımızda şuanda günlük en az 4-5 bin müşteri geliyor ve alışveriş yapıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor” dedi.

    Adana'da indirim izdihamı! Pijama almak için birbirleriyle yarıştılar

    "HER GÜN 15 BİN PARÇA PİJAMA ALTI SATIYORUZ"

    Kazak ve montlara çok fazla talep olduğunu anlatan Doyuran, “Şuanda 50 TL’ye satılan kazaklara ve 150 TL’ye satılan montlara inanılmaz talep var. 35 liraya satılan pijama altlarına çok fazla talep var. Şuanda her gün neredeyse 15 bin parça pijama altı satıyoruz. Vatandaşlar faydalanabilsin diye kimseye toptan ürün de vermiyoruz. Biz sadece vatandaşlara bu ürünleri satıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AdanaMağazaİzdiham
    Haberler > Ekonomi > Adana'da indirim izdihamı! Pijama almak için birbirleriyle yarıştılar
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