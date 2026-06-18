AJet'ten yurtdışı uçuş biletlerine indirim fırsatı. Yurt dışı uçuşlarında geçerli olan İndirimli biletler 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Kampanya yarın 23.59’a kadar geçerli olacak ve biletler 14 Eylül–21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sonbahar dönemini kapsayan kampanya ile Türkiye çıkışlı ve varışlı direkt uçuşlarda indirimli biletler, vergiler dahil 59 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yarın saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 14 Eylül-21 Kasım tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

BİLETLER BASİC SINIFI İÇİN GEÇERLİ

Almanya, Avusturya, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsveç, İspanya, İtalya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Rusya, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Cezayir, Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Mısır, Irak ve Suriye'ye yapılacak uçuşları kapsayan kampanya kapsamında 128 bin indirimli koltuk satışa çıkarıldı. "Basic" sınıfı biletlerde geçerli kampanyada, bebek yolcular için ise biletler 10 dolardan başlayan fiyatlarla alınabilecek.

Ajetten dev kampanya! Direkt uçuşlara indirimli bilet fırsatları

Kampanya ile seçili tüm hatlarda kabin bagajı ve uçak altı bagajı da yüzde 40 indirimle satışa sunuldu. Biletler, "AJet.com", AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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