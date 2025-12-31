AJet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçmaya başlıyor. Seferler İstanbul'da 2 Mart'ta, Ankara'dan ise 5 Mart'ta başlayacak.

AJet'in Tiran seferleri başlıyor. AJet'ten yapılan açıklamada, hattın açılışına özel olarak 35 dolardan başlayan fiyatlarla avantajlı biletlerin satışa çıktığı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Zam hesaplaması değişti! İşte memur ve emekli için masadaki rakamlar

İSTABUL'DAN HAFTADA 5 KEZ SEFER YAPILACAK

2 Mart'tan itibaren haftada 5 kez İstanbul'dan, 5 Mart'tan itibaren haftada 2 kez Ankara'dan düzenlenen seferlerle Tiran uçuşları başlayacak.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Dünya devini batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan ikramiye

AJET GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuşlarımız, İstanbul'dan 2 Mart, Ankara'dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AJET'İN TİRAN SEFERLERİ HANGİ GÜNLER YAPILACAK?

Seferler, İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar, Ankara’dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası