Ajet'ten Tiran kararı! Arnavutluk'un başkentine seferler başlıyor
AJet, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçmaya başlıyor. Seferler İstanbul'da 2 Mart'ta, Ankara'dan ise 5 Mart'ta başlayacak.
AJet'in Tiran seferleri başlıyor. AJet'ten yapılan açıklamada, hattın açılışına özel olarak 35 dolardan başlayan fiyatlarla avantajlı biletlerin satışa çıktığı belirtildi.
İSTABUL'DAN HAFTADA 5 KEZ SEFER YAPILACAK
2 Mart'tan itibaren haftada 5 kez İstanbul'dan, 5 Mart'tan itibaren haftada 2 kez Ankara'dan düzenlenen seferlerle Tiran uçuşları başlayacak.
AJET GENEL MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA
Açıklamada görüşlerine yer verilen AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2025 yılı boyunca onlarca yeni hat açılışını paylaşmanın heyecanını yaşadıklarını kaydederek, "Şimdi ise bu özel yılı, bir başka yeni hattımızın duyurusuyla geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Arnavutluk'un başkenti Tiran'a uçuşlarımız, İstanbul'dan 2 Mart, Ankara'dan ise 5 Mart itibarıyla başlıyor. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
AJET'İN TİRAN SEFERLERİ HANGİ GÜNLER YAPILACAK?
Seferler, İstanbul'dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar, Ankara’dan ise perşembe ve cumartesi günleri yapılacak.