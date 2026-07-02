Anadolu Ajansı
Ajet'ten yurtiçi uçuşlarında indirim fırsatı!
AJet yurtiçi uçuşlarında geçerli olacak kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 6 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında tüm şehir içi uçuşlarda geçerli olacak.
Özetle DinleAjet'ten yurtiçi uçuşlarında indirim fırsatı!
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Ekonomi az önce
AJet, yurt içi uçuşlarda geçerli olacak bir kampanya başlattı.
- Kampanya kapsamında indirimli biletler yarın saat 23.59'a kadar satılacak.
- İndirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık arasındaki (26 Ekim - 1 Kasım 2026 tarihleri hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
- Biletler sadece AJET.com ve şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek.
- Kampanya dahilinde koltuk seçimlerinde yüzde 30 indirim uygulanacak.
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Ajet seyahetseverler için yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, yarından itibaren saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.
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KOLTUK SEÇİMLERİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM FIRSATI
İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.
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