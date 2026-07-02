AJet yurtiçi uçuşlarında geçerli olacak kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında satışa sunulan indirimli biletler, 6 Ekim-31 Aralık tarihleri arasında tüm şehir içi uçuşlarda geçerli olacak.

Ajet seyahetseverler için yüzde 30 indirimli bilet kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında, yarından itibaren saat 23.59'a kadar satılacak indirimli biletler, 6 Ekim ile 31 Aralık'taki (26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arasındaki tarihler hariç) tüm yurt içi uçuşlarda geçerli olacak.

KOLTUK SEÇİMLERİNDE YÜZDE 30 İNDİRİM FIRSATI

İndirimli biletler, sadece "AJet.com" ile şirketin mobil uygulamasından satın alınabilecek. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim uygulanacak.

Ajetten yurtiçi uçuşlarına dev indirim!

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