Akaryakıt fiyatına 3 günde 3 büyük müjde! Önce motorine şimdi de benzine: Fark sadece 2.5 TL

9 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 09:19

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarihi seviyelere gerileyen petrol fiyatları,akaryakıt fiyatlarında sevindirici haberleri beraberinde getirdi. Motorinin litresinde iki günde iki indirimin ardından benzinin litresine de bugün indirim geldi. İndirimin ardından makas yeniden 2.5 TL'ye çıktı. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum...

PETROL FİYATLARINDA TARİHİ GERİLEME

Petrol, OPEC+ üyesi ülkelerin, üretimi 2024'e kadar dizginleme planlarına rağmen düşüşünü sürdürüyor. Küresel arzın, talebi gölgede bıraktığına dair inancın güçlenmesiyle son 5 ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol 7 haftadır düşüş trendini sürdürdü. Hafta içinde en yüksek 76 doları en düşük ise 73 doları gören Brent Petrol, kapanışı önceki haftaya göre yüzde 3 kayıpla 75,65 dolar seviyesinden kapattı. ABD ham petrolü son altı seansta yüzde 11 oranında geriledikten sonra varil başına 70 doların üzerinde kapattı.

MOTORİNE İKİ GÜNDE İKİ İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle motorinin litresine ikin günde iki indirim geldi. Ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş, 2 lira 25 kuruş ve 1,57 TL olmak üzerer 3 indirim yapılmıştı. Kasım ayında ise 1 lira 64 kuruş indirim yapıldıktan sonra yeniden 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. En son 16 Kasım'da yaşanan fiyat değişimin ardından motorinin litresine dün 1 lira 34 kuruş, bugün ise 88 kuruş daha indirim yapıldı. Toplam indirim 2 lira 22 TL'yi bulurken, motorinin litresi 35 TL bandına geriledi. İndirim sonrasında motorin ile benzin arasındaki fark 1 liraya kadar düştü.

BENZİNİN LİTRESİNE BÜYÜK İNDİRİM

Ekim ayında yapılan indirİmlerle İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına gerilemişti. Motorinde çifte indirimin ardından benzinin litresine de indirim geldi.

Benzinin litre fiyatında 09.12.2023 Cumartesi yani bu günden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litresi 32 TL bandına geriledi, motorin ile makas yeniden 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

LPG'nin litresinde en son Eylül ayı başında 1 lira 30 kuruş zam gelmiş ve litresi 18 TL'ye dayanmıştı. LPG'nin litresinde şu an için bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor. Ancak petrolde yaşanan gerileme son gelişmeler indirim beklentilerini kuvvetlendiriyor. Sektör kaynaklarından bilgi geldiği takdirde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberini aktarmaya devam edeceğiz.

09 ARALIK CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 32,99 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,47 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 32,94 TL

İstanbul motorin fiyatı: 35,41 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 33,67 TL

Ankara motorin fiyatı: 36,09 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 33,81 TL

İzmir motorin fiyatı: 36,30 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.