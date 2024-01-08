Akaryakıt fiyatlarını altüst edecek karar! Suudi Arabistan petrolde damping yaptı

8 Ocak 2024 21:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:51

Yeni yılda ÖTV'de yaşanan değişimle zamlanan akaryakıt fiyatlarını yakından ilgilendiren karar Suudi Arabistan'dan geldi. OPEC üyesi Suudi Arabistan, 80 doların da altına inen petrol fiyatlarını dünya çapında daha da düşürme kararı aldı.

BRENT PETROLDE FİYAT DÜŞTÜ

Bloomberg'in haberine göre, Suudi Arabistan, mevsimsel talep düşüşü ve ABD'de artan üretim nedeniyle Asya, kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika'ya Şubat ayı tedarikinin fiyatlarını düşürme kararı aldı. Bu karar, Brent petrolün varil fiyatının 77,7 dolara düştüğü bir dönemde gerçekleşti.

İNDİRİM FİYATLARA YANSIDI

Habere göre Suudi Arabistan Asya'ya yaptığı arzlarda fiyatları varil başına 1,5-2 dolar düşürdü. Ayrıca kuzeybatı Avrupa, Akdeniz ve Kuzey Amerika için fiyatlarda indirime gidildi.

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2023 yılı ikinci yarısı için açıkladığı Yİ-ÜFE oranıyla akaryakıttan alınan ÖTV oranı da yükseldi.

TÜFE rakamlarının ardından benzin grubunda pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde 2,31 TL, motorin grubunda 2,17 TL, LPG'de ise 1,00 TL ÖTV fiyat artışı meydana geldi.

Suudi Arabistan'ın bu kararı ile brent petrol baskı yedi. Haftanın ilk gününe yüzde 1,3 azalışla 77,7 dolardan başlayan brent petrolün akaryakıt fiyatlarında da değişime neden olması bekleniyor.

2023 SIKILAŞTIRMA İLE GEÇTİ

Dünyanın en büyük petrol üreticilerinin birliği olan OPEC+ ülkeleri Ekim 2022'den bu yana petrol üretim kotalarını sıkılaştırmıştı. Ardından Rusya ve diğer kartel üyeleri üretimi 2 milyon varil azaltma konusunda anlaştılar. 2023 yılında ise Rusya gönüllü olarak hem ihracatı hem de üretimi azaltmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul benzin fiyatı: 36,84 TL

İstanbul motorin fiyatı: 39,01 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 19,63 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul benzin fiyatı: 36,79 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38,95 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 19,16 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI Ankara benzin fiyatı: 37,47 TL

Ankara motorin fiyatı: 39,60 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 19,50 TL