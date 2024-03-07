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Akbaşoğlu, temmuz başını işaret etti: Emeklinin alım gücünü artıracağız

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akbaşoğlu, temmuz başını işaret etti: Emeklinin alım gücünü artıracağız
Tbmm, Emeklilik, Ak Parti, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, 2024'ün emekliler yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak nisan ayında emeklilere yönelik çalışmalara devam edileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ 

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, nisan ayı ortalarında çalışmalarına devam edecek olan TBMM’de emekli maaşlarının iyileştirilmesini gündeme alacaklarını söyledi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında emeklilere yönelik açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu “2024 yılı, emekliler yılı olarak ilan edildi. Emeklilerin alım gücünü artırmak, tüm çalışanlarımızla birlikte daha iyi noktaya getirmek için çalışacağız. Meclis muhtemelen nisan ortalarında tekrar görevini ifa edecek. O tarihten itibaren de bu hususları gündemimizde müzakere edeceğiz. Haziran sonu, temmuz başı itibarıyla emekliler başta olmak üzere tüm çalışanlarla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artıcı değerlendirmelerimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Buna dair düzenlemelerimizi inşallah gerçekleştireceğiz” dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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