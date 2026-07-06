Mercedes-Benz'in çalışma süresini ek ücret ödemeden 35 saatten 40 saate çıkarma planı Almanya'da çalışanların tepkisini çekti. Binlerce işçi fabrikalarda protesto düzenleyerek haklarını aradı.

Almanya'nın otomotiv devlerinden Mercedes-Benz'in çalışanları, şirket yönetimini protesto ediyor. Protestoların nedeni ise şirketin haftalık çalışma süresini ek ücret ödemeden 35 saatten 40 saate çıkarmayı planlaması. Mercedes-Benz, eylemlere yaklaşık 16 bin çalışanın katıldığını açıklarken, Almanya'nın en büyük sanayi sendikalarından IG Metall ise protestolara 33 binden fazla kişinin katıldığını duyurdu.

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Küresel pazardaki artan maliyet baskısı ve geçen yıl kârında yaşanan sert düşüşün ardından Mercedes-Benz, giderlerini azaltmak amacıyla çalışma saatlerini artırmayı, bazı çalışan ödemelerini 2027 yılına ertelemeyi ve bazı işlevlerini yurt dışına taşımayı değerlendiriyor.

Alman otomotiv devine büyük baskı! Mercedesin çalışanlarından şirkete protesto

SENDİKA ÇALIŞANLARIN HAKLARININ KORUNMASINI İSTİYOR

Şirketin bu planları çalışanlarla yönetimi karşı karşıya getirdi. Çalışanlar, 35 saatlik çalışma modelinin korunmasını ve yönetimin daha önce verdiği taahhütlere bağlı kalmasını isterken, IG Metall sendikası da maliyet azaltma politikalarının faturasının çalışanlara kesilmesine karşı çıkıyor ve çalışan haklarının korunmasını talep ediyor.

İş gücü maliyetlerinin uluslararası rekabette yüksek olduğunu savunan Mercedes-Benz yönetimi ise maliyetleri düşürmenin zorunlu olduğunu belirterek çalışan temsilcileriyle görüşmelerini sürdürüyor. Taraflar arasındaki müzakerelerin nasıl sonuçlanacağı ise merakla bekleniyor.

Alman otomotiv devine büyük baskı! Mercedesin çalışanlarından şirkete protesto

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