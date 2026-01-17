Marex analisti Edward Meir, kısa vadede dalgalanma yaşansa da küresel faiz görünümü ve risk fiyatlamaları nedeniyle altının bu yıl 5.000 dolar seviyesini test edeceğini ifade etti.

Altın fiyatları, son haftalarda peş peşe gelen tarihi zirvelerin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmesi ve küresel jeopolitik risklerin görece azalmasıyla haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Güvenli liman ihtiyacının zayıflaması, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Spot altın, Cuma günü yüzde 0,5 gerileyerek ons başına 4.581 dolar seviyesine indi. Gün içindeki satışlarla birlikte fiyatlar 4.536,49 dolara kadar çekildi. ABD vadeli altın kontratları ise günü yüzde 0,6 kayıpla 4.595,40 dolardan tamamladı.

Altın cephesinde net mesaj... 5000 dolar senaryosu masada!

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın alacaklar dikkat! Deneyimli kuyumcudan yaz ayları için kritik uyarı

Günlük kayıplara rağmen altın, hafta genelinde güçlü seyrini korudu.

JEOPOLİTİK GELİRİM RİSKİ AZALTTI

CNN Türk'ün yer verdiği habere göre, Marex analisti Edward Meir, emtia piyasalarında haftalardır süren sert yükselişlerin ardından doğal bir düzeltme sürecine girildiğini belirtti. Meir’e göre Orta Doğu’daki tansiyonun düşmesi, altın ve özellikle gümüşteki jeopolitik risk primini belirgin şekilde azalttı.

Bölgede risk algısının zayıflamasında İran’da protestoların etkisini yitirmesi öne çıkarken, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda temkinli tutumu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in arabuluculuk girişimleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Altın cephesinde net mesaj... 5000 dolar senaryosu masada!

ALTIN İÇİN REKOR TAHMİN

Öte yandan ABD ile Tayvan arasında varılan yeni anlaşma da küresel dengeler açısından dikkat çekiyor. Anlaşma kapsamında Tayvan’ın yarı iletken ihracatındaki bazı gümrük tarifeleri düşürülürken, ABD teknoloji sektörüne yönelik yeni yatırımların önü açıldı. Ancak bu adımın Çin ile ilişkilerde yeni bir gerilim başlığı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Altın cephesinde net mesaj... 5000 dolar senaryosu masada!

Para politikası cephesinde ise piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında faizleri sabit tutmasını, ilk 25 baz puanlık indirimin ise haziran ayında gelmesini bekliyor. Düşük faiz ortamı uzun vadede altın için destekleyici görülse de, kısa vadede fiyatların yönünü sınırlıyor.

Edward Meir, kısa vadede sert geri çekilmelerin sürebileceğini vurgularken, tüm bu dalgalanmalara rağmen altının yıl içerisinde 5.000 dolar seviyesini test etme ihtimalinin hâlâ masada olduğunu ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası