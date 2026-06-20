ABD ile İran savaşı başladığı tarihten bu yana piyasaları doğrudan etkiledi. Savaşta gerilimin artmasıyla petrol fiyatları yükselirken, altın gibi değerli madenler ise enflasyon endişeleriyle düştü. ABD ile İran arasındaki anlaşmanın ardından altın fiyatları yukarı yönlü hareket ederken, petrolde ise geri çekilmeler başladı. Peki altın 2026 sonunda ne kadar olacak? İşte dünyaca ünlü 6 bankanın tahminleri...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI Altının gram fiyatı bu haftayı 6.200 lira seviyelerinden, ons fiyatı ise 4.120 dolar seviyelerinden kapattı. Altının gram fiyatı bu yıl içinde 7.811 lira ile, ons fiyatı ise 5.595 dolar ile rekor kırmıştı.



GÖZLER YENİ HAFTADA Altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başlayacağı merak konusu olurken, yatırımcıların da bir numaralı gündemi konumunda. Yatırımcılar hem ons altındaki hareketleri hem de iç piyasadaki fiyatlamaları yakından takip ediyor.

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve jeopolitik riskler altın üzerinde etkili olmaya devam ediyor.



'4 BİN DOLAR' SEVİYESİ KRİTİK Uzmanlar, altın fiyatlarında kısa vadeli kâr satışlarının görülebileceğini ancak küresel ekonomideki belirsizlikler ve merkez bankalarının rezerv talebinin değerli metali desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Özellikle ons altının 4 bin doların üzerinde kalması, yukarı yönlü beklentilerin korunmasına neden oluyor.

7 BANKANIN 2026 SONU ALTIN TAHMİNİ Peki dünyaca ünlü bankaların 2026 sonu altın tahmini ne? Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, UBS, Citi ve Bank of America gibi bankalar altına karşı oldukça iyimser. İşte dev bankaların yıl sonu tahminleri... 👇



Goldman Sachs: 4.900 dolar

Citi: 5 bin dolar

Morgan Stanley: 5.200 dolar

UBS: 5.500 dolar

JP Morgan: 6 bin dolar

Bank of America: 6 bin dolar



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