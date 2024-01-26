Altın ve dolar rekora koşuyor! 26 Ocak döviz ve emtia fiyatları...

Dün açıklanan veriler ABD doları ve altın fiyatlarına yaradı. TCMB ve ECB'nin faiz kararı ile ABD büyüme verileri gibi önemli gelişmelerin ardından dolar, gece saatlerinde 30,34 TL seviyesine çıktı. Daha sonra hafif geri çekilen dolar, şu anda günlük yüzde 0,21 artışla 30,30 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise verilerden en çok destek bulan yatırım aracı oldu. Son 24 saatte yüzde 0,43 oranında artan gram şu anda 1.973 TL civarında alıcı buluyor. Euro ECB kararıyla sert düşerken, Bitcoin fiyatı yatay seyrini korudu.

Son dönemde piyasaların odağında yer alan ve fiyatlamalara neden olan veriler dün açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 250 baz puan daha artırarak yüzde 45 seviyesine yükseltti. ABD ekonomisi, dördüncü çeyrek verilerine göre beklentilerin üzerinde büyürken, Avrupa Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. ECB, piyasa beklentilerine uygun olarak faizi sabit bıraktı.

DOLAR YÜKSELDİ, EURO DÜŞTÜ

Gelişmelerin ardından döviz ve emtia piyasaları dalgalandı. Dolar, euro, altın ve Bitcoin fiyatlarında değişimler görüldü. TCMB kararının ardından 30,28 TL seviyesinde denge bulan dolar kuru, Avrupa ve ABD'den gelen verilerin ardından adeta rekora koştu. 26 Ocak gece saatlerinde 30,34 TL'yi gören dolar, sonrasında hafifçe geri çekildi. Şu anda dolar 30,30 TL civarında işlem görüyor.

Euro ise ECB'nin açıkladığı faiz kararının ardından değer kaybetti. Karar öncesi 33,08 TL'ye kadar çıkan euro, kararın ardından 32,83 TL seviyesine kadar geriledi. Euro/TL şu anda 32,87 seviyesinden alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNLER SONRA DEĞER KAZANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından altın fiyatları yükseldi. Dün 2.017 dolardan kapanan ons altın, yeni güne 2.022 dolar civarında başladı.

Gram altın ise günlük yüzde 0,43 yükselişle 1.973 TL seviyesine yükseldi. Dün verilerin açıklanmasından sonra 1.961 TL seviyesine kadar gerileyen gram, gece saatlerinde kayıplarını geri aldı.

BITCOIN 40.000 DOLARI AŞTI

Geçtiğimiz günlerde 49 bin dolardan düştüğü 42 bin dolar seviyesinden geri çekilen Bitcoin, 37 bin doları görmüştü. Daha sonra yükselen Bitcoin, 39 bin dolar civarında işlem görmeye başlamıştı. Veriler öncesi 40.000 dolar üstünde işlem gören Bitcoin, daha sonra 39.570 dolara kadar düştü. Gece saatlerinde kayıplarını geri alan Bitcoin şu anda günlük yüzde 0,41 yükselişle 40.109 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Brent petrolde yükseliş sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı gelecek dönemde talebin güçlü kalabileceği öngörüleriyle yüzde 2'nin üzerinde değer kazandı.

22 Ocak'ta 79,61 dolar civarında işlem gören varil fiyatı, 25 Ocak'ta 81,97 doları gördü. Brent petrol şu anda 81,97 dolar ile son dönemin zirve fiyatında işlem görüyor.

Brent petrol piyasasında ekonomik verilerin yanı sıra, Kızıldeniz krizi, ABD-İran arasında yaşanan gerilim ve Gazze'ye yönelik saldırılar takip ediliyor.

TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi

16.30 ABD, aralık ayı kişisel gelirler ve harcamalar