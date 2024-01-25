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    Merkez Bankası rezervleri 1.7 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktar

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervleri açıklandı. Toplam rezervler geçtiğimiz hafta 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 90 milyon dolar seviyesine geriledi.

    Merkez Bankası rezervleri 1.7 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktar
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolara geriledi. Brüt rezervler geçen hafta, 139,6 milyar dolar seviyesindeydi.

    TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

    Buna göre, 19 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolar azalışla 90 milyar 366 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Ocak'ta 91 milyar 990 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

    Bu dönemde altın rezervleri 85 milyon dolar azalışla 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara düştü.

    Merkez Bankasının toplam rezervleri, 19 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 708 milyon dolar azalışla 139 milyar 799 milyon dolardan 138 milyar 91 milyon dolara geriledi.

    MERKEZ BANKASI REZERVLERİ BİR AYDIR DÜŞÜYOR

    Toplam rezervler, 12 haftalık yükseliş serisi ile rekor seviyelere ulaşmasının ardından düşüşe geçti. Yılın son haftasında düşüşe geçen rezervler, 29 Aralık 2023 tarihi itibarıyla biten haftada 4 milyar 393 milyon dolar azaldı. Toplam rezervler, 145 milyar 453 milyon dolardan 141 milyar 60 milyon dolara düştü.

    5 Ocak haftasında rezervlerde düşüş devam etti. 29 Aralık'ta 141 milyar 60 milyon dolar olan brüt rezervler, 139,8 milyar dolara geriledi.

    12 Ocak haftasında ise rezervler 200 milyon dolar azalarak 139,6 milyar dolar düzeyindeydi.

    Son düşüşle rezervlerdeki düşüş serisi dördüncü haftaya taşınmış oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Merkez BankasıToplam Rezervler
    Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri 1.7 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktar
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