Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik gelişmeler ve savaş kaynaklı belirsizliklerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirten Memiş, önümüzdeki 15 günlük sürecin piyasalarda yön arayışının sürdüğü kritik bir dönem olacağını ifade etti. Memiş, yılın başında altın ve gümüşte oluşan “köpük balon fiyatlama” konusunda yatırımcıları uyardıklarını hatırlatarak, ocak ayındaki sert yükselişlerin ardından şubat ve mart aylarında geri çekilmelerin yaşandığını söyledi. Nisan ayı için ise önceki aylara kıyasla daha iyimser bir tablo çizdi.



ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT! Altın tarafında gram fiyat için önemli seviyeleri paylaşan Memiş, aşağıda 4 bin 650 TL seviyesinin destek olarak izlendiğini, bu seviyenin kırılması halinde 4 bin 400 TL bandının gündeme gelebileceğini belirtti. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 900 TL seviyesinin kritik eşik olduğunu vurgulayan Memiş, kalıcı bir ateşkes ortamı oluşması halinde fiyatların önce 5 bin 100 TL’ye, ardından daha yüksek seviyelere taşınabileceğini kaydetti.



GRAM ALTINDA 10 BİN TL HEDEFİ Gram altın için kısa ve orta vadeli beklentilerini açıklayan Memiş, Nisan sonu veya Mayıs ayında 7 bin–7 bin 500 TL aralığı, yaz aylarında ise Haziran–Temmuz döneminde 8 bin TL seviyesinin aşılabileceğini belirtti. Yıl içindeki ana hedefinin 9 bin–10 bin TL bandı olduğunu vurgulayan Memiş, savaş kaynaklı belirsizliklerin hedeflerin zamanlamasını öteleyebileceğini söyledi.



GÜMÜŞ DE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ Gümüş tarafında da yükseliş beklentisini koruyan Memiş, ons gümüşte yıl içinde 96 dolar seviyesinin hedef nokta olarak öne çıktığını söyledi. 100 dolar üzerindeki fiyatlamaların mümkün olduğunu ancak bu ihtimali daha zayıf gördüğünü ifade eden Memiş, “96 dolar yukarı yönlü kırılırsa 106 dolar seviyesi gündeme gelebilir” dedi.



Gram gümüş için de yaz aylarında güçlü yükseliş beklentisini sürdüren Memiş, şu anda 106 TL seviyelerinde bulunan fiyatın haziran-temmuz döneminde 135-140 TL bandına ulaşabileceğini belirtti. Uzman isim, piyasalarda savaş kaynaklı sert dalgalanmaların sürdüğünü vurgulayarak yatırımcıların kısa vadeli hareketlerde temkinli olması gerektiğinin altını çizdi.

