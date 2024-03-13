Altın zirveye, borsa düşüşe oynuyor!

Piyasalarda son dakika! Dolarda sabah saatlerinde 32,60 zirvesi görüldü, TCMB devreye girerek zorunlu karşılıklarda düzenlemeye gitti. Dolar gittiği gibi döndü; borsa ise bankalar öncülüğünde 8910’a düştü. Rusya’nın gerilimi artıran açıklamaları altın tarafında ‘güvenli liman’ alımlarını hızlandırdı. Gram altın tekrar 2240 TL’nin üzerine çıktı ve zirveye yöneldi. Analistler hem iç hem dış dinamiklerin altından yana olduğunu belirterek, “Borsa ise seçim öncesinde ‘bekle-gör’ dönemine girdi. 8550, uzun vadeli kritik destek” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken; altın fiyatlarında toparlanma yaşandı, borsa düşüşler devam etti. Sabah saatlerinde dolarda 32,60 denemesinin ardından TCMB devreye girdi. Kurlarda sakinleşme yaşandı ve dolar günü 32,10 seviyelerine yakın kapatıyor. Böylece günlük yükseliş oldukça sınırlı kaldı. Bu hamlenin ardından TL mevduat faizlerini artırmayı hedefleyen düzenleme geldi. Buna göre bankalar, TL yükümlülükleri karşısında tesis ettiği zorunluğu karşılığın yüzde 15-25’ini de bloke olarak ayıracak.

BORSA NEDEN GERİLEDİ?

Uzmanlar, TCMB’nin son tedbiriyle birlikte “faizlerin artışı ve bankacılık sektör kârlarının azalması” gibi bir denklemin oluştuğunu aktardı. Böylece bugün Bankacılık sektör hisselerinde ortalama yüzde 3 civarında geri çekilmeler yaşandı. Günlerdir pozitif ayrışan banka hisselerindeki sert gerileme endeksi de aşağı çekti. BİST100 endeksi 13 Mart işlem gününde yüzde 1,75 oranında değer kaybetti ve 8910 puandan kapanış gerçekleştirdi.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler borsada 9450 zirvesinin görülmesinin ardından aşağı-yukarı sert hareketlerin gözlendiğini belirterek, “Borsa tarafında da seçim öncesi ‘bekle-gör’ dönemi yaşanıyor. Endeks bir süre daha 8550- 9450 aralığında dalgalanacak gibi görülüyor. Bu bant aralığının altına yaklaşıldıkça, beklentili ve sağlam hisselerde, orta ve uzun vadeli pozisyonlar kademeli olarak artırılabilir” görüşünü dile getiriyor.

ALTINDA RUSYA ETKİSİ!

Öte yandan dün ABD TÜFE verilerinin ardından kâr satışlarının hızlandığı gram altında 2216 TL’ye kadar gerileme yaşamıştı. Bugünkü işlemlerde ons tarafının tekrar 2170 dolar üzerine artmasıyla birlikte gramda da 2240 TL aşıldı. Böylece analistlerin “düşüşler alım fırsatı olabilir” şeklindeki öngörüleri de karşılık buldu. Rusya tarafından, Batıya yönelik olarak yapılan ve gerilimi artırıcı açıklamalar, altında “güvenli liman” alımlarını hızlandırdı.