Altına yatırım yapacaklar dikkat! Kuyumculardan kazandıracak tavsiyeler

Altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan kuyumcular öncelikle 24 ayar gram altın, sonrasında ise cumhuriyet altını ve çeyrek altın önerdi.

Altın bu hafta yatırımcısının yüzünü güldürdü. Geçen hafta 2.447 TL'den kapanan gram altın, bu haftayı 2500 TL seviyelerinde tamamladı. Haftalık bazda yüzde 2,15 yükselen gram altın; ons altının 2380 dolara çıkmasından destek buldu.

Yatırımcılar gözünü altına çevirirken, kuyumcular ise vatandaşlara '24 ayar gram altın' önerdi.

"BU TABİİ Kİ YENİ BİR REKOR DİYEMEYİZ"

Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, özellikle bayram öncesinde fiyatlarda birazcık geri çekilme yaşandığını söyledi. "Altın 2.480 seviyelerine kadar düşmüştü, bayram dönüşüyle beraber 2.510 seviyelerine kadar yükseldi" diyen Öztürk, "Bu tabii ki yeni bir rekor diyemeyiz ama önümüzdeki günlerde bu rekorun kırılmayacağını da söyleyemeyiz. Çünkü piyasa çok hızlı bir şekilde hareketlenmeye başladı" dedi.

YATIRIMCILARA TAVSİYELER

Son dönemde altın fiyatlarının artışından dolayı işçilik taşıyan ziynet eşyalarından ziyade gram altına yatırım yapılmasının daha doğru olduğunu savunan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Yatırım için daha önce ziynet altınlarda ata altını daha çok tavsiye ediyorduk. İşçilik fiyatları birazcık daha azdı ama şu anda baskın maliyetleriyle beraber gram altına yöneldi diyebiliriz. Özellikle bu 22 ayar gram altınların piyasadan toplanmasıyla 24 ayar gram altına talebi birazcık daha artırdı.

Bununla beraber gram altındaki talep artışı çok daha fazla oldu. Özellikle yatırım yapacak kişilere tavsiyemiz şu an için 24 ayar gram altın diyebiliriz. Daha sonrasında da yine cumhuriyet altını ve çeyrek altın diye sıralayabiliriz."