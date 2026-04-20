Altın fiyatlarında son dakika! 20 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.918 TL ve ons fiyatı 4.796 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da risklerin yeniden yükselmesi ve petroldeki artış, altında yeni haftanın ilk işlemlerinde satış baskısına sebep oluyor. Analistler, bu hafta gram fiyatı için en iyi senaryonun “kalıcı ateşkes” olacağını belirterek, ons fiyatında 4.780 doların destek ve 4.850 doların direnç izlenmesi gerektiğini aktarıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %1,72 primle 4.831 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya zayıf başlangıç yapıyor. Ons fiyatında ilk işlemlerde 4.737 dolara kadar gerileme yaşandı. Ardından gelen tepki alımları ile toparlanma çabası öne çıkıyor. TSİ 06:10 itibarıyla ons, 4.796 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda %-0,7’ye yakın değer kaybı dikkat çekiyor.

20 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 20 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.918 TL’den güne başlıyor. Spot gram fiyatı cuma günü 6.968 TL’den kapanış yapmıştı.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde fiziki gram altın satış fiyatı 6.940 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.388 TL’den gerçekleşiyor.

İKİ PİYASA ARASINDAKİ MAKAS

Bu arada gram altında spot ve fiziki piyasa arasındaki makas, son ayların en düşük seviyesinde seyretmeye devam ediyor. 1 kilo altında iki piyasa arasındaki fark bu sabah itibarıyla 600 dolara kadar geriledi.

Uzmanlar, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak makasın kapanmasının, fiziki altın yatırımcısı için maliyet fırsatı sunduğunu ifade ediyor.

PETROL FİYATI YÜKSELİNCE…

Altın fiyatını etkileyen son gelişmelere bakıldığında; Orta Doğu’da Hürmüz’ün yeniden tıkanması ve ateşkeste son 2 güne girilirken belirsizliğin devam etmesi, petrol fiyatlarında hafta başında yükselişe sebep oldu. Cuma günü 92,40 dolardan kapanış yapan Brent petrol bu sabah 95 dolara yakın seyrederken, altın fiyatları da yeniden “yüksek enflasyon-yüksek faiz” baskısı ile düşüşe geçti.

ALTINDA EN İYİ SENARYO…

Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri de yeni haftaya sınırlı yükselişle başlarken, analistler “ABD para birimi göstergelerindeki güçlenme de altın tutmanın maliyetini yükselterek sarı metali baskılıyor. Buna karşılık piyasada sert hareketler yok. Kalıcı bir ateşkes, gram altın için de en iyi senaryo olur. Ons da belli noktalarda tutunmaya çalışıyor. Bu anlamda 100 günlük ortalamaya işaret eden 4.780 dolar önemli bir destek, yukarıda ise 4.850 dolar kısa vadede ilk önemli direnç konumunu sürdürüyor.” görüşünü aktarıyor.

