6 Mart piyasa kapanışı: Altında rekora, borsada düşüşe devam

Piyasalarda son dakika! Rekora doymayan gram atın fiyatları serbest piyasada bugün 2193 TL ile yeni zirve seviyesini gördü. Borsa da ise satışlar devam ediyor. Endeks günü yüzde 1,31 düşüşle 8744 puandan tamamladı. FED Başkanı Powell “beklenti dahilinde” mesajlar verirken; faiz indirimlerinin bu yıl bir noktada başlayacağını söyledi. Analistler, “Altın fiyatlarında ciddi bir trend yakalandı. FED’in faiz indirim süreci ons tarafında erkenden kutlanıyor. Borsada ise 8550’ye kadar gerileme ihtimali gittikçe artıyor” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda hafta ortası işlemleri geride kalırken; altın fiyatlarında yükseliş ve borsada gerileme devam ediyor. Bugünkü işlemlerde ons altın 2149 dolarla tüm zamanların zirve seviyesini gördü. Gram altın da buradan bulduğu destekle 2193 TL’ye çıkarak rekor kırdı. Bugün konuşan FED Başkanı Powell; her ne kadar “enflasyonun yüzde 2'ye düşeceğine dair daha fazla güven duyana kadar faizleri düşürmenin uygun olmayacağını” dile getirse de, bu yıl bir noktada faiz indirimlerinin başlayacağı mesajını da verdi.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Bu arada Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı da TSİ 18:30 civarında 2315 TL civarında bulunuyor. Çeyrek altın 3 bin 811 TL’den, yarım altın 7 bin 679 TL’den ve tam altın 15 bin 475 TL’den satılıyor.

Öte yandan ons altın için önemli olan dolar endeksi bir ay sonra 103,50 seviyesinin altına geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,10’u aşağı kırdı. Her iki gösterge de dolarda küresel anlamda bir güç kaybına işaret ediyor.

BORSADA FREN TUTMUYOR!

Geçen hafta 9450 ile zirve yaptıktan sonra düşüşe geçen borsa tarafında ise satışlar devam ediyor. BİST100 endeksi günü yüzde 1,31 düşüşle 8744 puandan tamamladı. Bugünkü işlemlerde Karsan Otomotiv, Ford Otosan, MAVİ Giyim, TÜPRAŞ ve İpek Doğal Enerji en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Bera Holding, Europen Endüstri, MİA Teknoloji, PENTA Teknoloji ve Borusan en fazla değer kaybeden hisseler oldu. Bu arada TUPRS, ASTOR ve FROTO’da para girişi dikkat çekerken; KOZAL, THYAO ve EREGL’de para çıkışı yaşandı.

ALTINDA BEKLENTİLER

FED Başkanı Powell’ın mesajlarında herhangi bir sürpriz olmadığını, faiz indirimlerine başlanacağının vurgulandığını, piyasaların da bunu önden kutlayarak değerli metaller başta olmak üzere riskli varlıklara yöneldiğini belirten analistler; “Ons altın tarafında artık 2088 dolar üzerinde konumlanma isteğinin artacağını görebiliriz. Piyasa, cuma günü ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam rakamlarından da istediğini alırsa, altında yükseliş devam edebilir. Gram tarafı şu anda hem dolar hem de onsun desteğiyle kuvvetli ilerliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsa tarafında ise endeks bazında düşüş yaşansa da hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıktığı görülüyor. Büyük hisselerden TÜPRAŞ, son 5 işlem gününde yüzde 4’ün üzerinde prim yaparak borsadaki düşüşü sınırladı. THYAO ise 5 günde yüzde 6,62 gerileyerek endeksin düşüşünde önemli rol oynadı. Analistler, “Endeks için 8550 desteğine çekilme ihtimali artıyor. Ancak bu düşüşler, orta ve uzun vadeli yatırımlar için alım fırsatı olarak değerlendirilebilir” görüşünü dile getiriyor.