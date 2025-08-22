Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya geriledi

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 405 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 360 bin lira, en yüksek 4 milyon 413 bin 999,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 4 milyon 405 bin lira oldu.Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 420 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.181 KİLO OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 5 milyar 184 milyon 513 bin 97,92 lira, işlem miktarı ise 1.181,07 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 339 milyon 697 bin 974,16 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.420.000,003.356,00
 En Düşük4.360.000,003.300,00
 En Yüksek4.413.999,503.390,00
 Kapanış4.405.000,003.345,30
 Ağırlıklı Ortalama4.401.353,483.339,67
 Toplam İşlem Hacmi (TL)5.184.513.097,92 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.181,07 
 Toplam İşlem Adedi68 
