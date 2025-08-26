Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Altın, Fiyat, KMKTP, Borsa İstanbul, Kıymetli Taşlar, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 475 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 622 KİLO

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Fours Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, Albaraka Türk Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.442.000,003.381,60
 En Düşük4.452.000,003.380,00
 En Yüksek4.650.000,003.389,00
 Kapanış4.475.000,003.380,50
 Ağırlıklı Ortalama4.605.000,003.383,72
 Toplam İşlem Hacmi (TL)2.800.611.718,12 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)622,45 
 Toplam İşlem Adedi42 
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sıcak hava yaşlandırıyor: Tayvan'dan çarpıcı araştırma sonuçlarıTürkiye'de transfer dönemi ne zaman bitiyor? Süper Lig transfer sezonu bitiş tarihi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayçiçeği üretiminde zorlu sezon! Hasat yüzde 80 tamam, verim kaybının nedeni belli - EkonomiAyçiçeği üretiminde zorlu sezon! Verim kaybının nedeni belliAsgari ücrete bölgesel düzenleme mi geliyor? Hükümete yapılan zam çağrısı gündem oldu - EkonomiAsgari ücrete bölgesel düzenleme mi geliyor?Memurlar masadan kalktı! Memur-Sen'den zam teklifine ilk tepki - EkonomiMemur-Sen'den zam teklifine ilk tepkiAJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak - EkonomiAJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacakHakem Kurulu onayladı! Memur ve memur emeklisinin zammı belli oldu - EkonomiMemur zammı belli olduŞap hastalığı nedeniyle et ve süt fiyatları artacak mı? Bakanlık'tan beklenen açıklama geldi - EkonomiEt ve süt fiyatları artacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...