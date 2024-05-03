Antalya'daki otelle gündeme gelmişti: 'Milliyet farkı' ücreti geri alınabilir mi?

Antalya'daki bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşından alınan 120 euroluk 'milliyet farkı' ücreti için tüketici derneklerinden kritik uyarılar geldi. 'Milliyet farkı' adı altındaki ücretin yasalara aykırı ve ayrımcılık olduğuna dikkat çekilirken bu ücretin avans faiziyle birlikte iadesinin talep edilebileceği kaydedildi.

Antalya'daki bir otelin, Türk müşterisinden İngiltere'deki bir siteden rezervasyon yaptırdığı için 120 euro ‘milliyet farkı’ ücreti alması sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkiler artınca Kültür ve Turizm Bakanlığı harekete geçerek otele inceleme başlatmıştı. Otel durumu ‘dikkatsizlik’ olarak nitelemişti. Ancak otelin yıllardır müşterilerinden ‘milliyet farkı’ ücreti aldığı ortaya çıkmıştı.

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otele 56 bin 694 lira ceza kesildiğini açıkladı. Bakan Ersoy, ‘milliyet farkı’ olarak alınan ücretin de müşteriye iade edildiğini duyurdu.

TÜKETİCİ DERNEKLERİNDEN UYARI

Konu ile ilgili konuşan Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, "Milliyet farkı adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayette bulunabilir ve tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir" dedi.

"Halkımız ve yabancı ziyaretçiler için uygun fiyatlar sağlanabilir, farklı fiyatlar ve uygulamalar insan hakları ve eşitlik kurallarına da aykırılık oluşturmaktadır. Bu husus Anayasa'mızın 10'uncu maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de aykırıdır. 'Milliyet farkı' adı altında farklı ücret ödemek durumunda kalan tüketiciler, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna şikayette bulunabilir ve tüketici hakem heyetine başvurarak ödediği farkın avans faiziyle iadesine karar verilmesini isteyebilir."

'YASALARA AYKIRIDIR, AYRIMCILIKTIR'

Tüketici Hakları Derneği (THD) Genel Başkanı Ergün Kılıç da "Otellerin 'milliyet farkı' adı altında ekstra ücret talep etmesi yasal değildir, tüketicilerin mal hizmetlerden eşit yaralanmasına aykırıdır ve ayrımcılıktır" dedi.



THD Genel Başkanı Ergün Kılıç

Kılıç, turizm belgeli otellerde uygulanacak fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ve onaylanmasına ilişkin hükümlerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik'te belirlendiğini ve belirtilen yönetmelikte milliyet ayrımına göre bir fiyatlandırma yapılamayacağını söyledi.