Ar-Ge çalışmaları güçlendirilecek: Aşı, ilaç ve tıbbi cihazda yerlilik artırılacak

14 Aralık 2023 05:00 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 05:06

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Yeni aşı koruyucularının geliştirilmesine yönelik, AR-GE, laboratuvar şartlarında uyumluluk ve klinik güvenlik çalışmaları gerçekleştirilecek. Klinik araştırma yapacak sağlık profesyonellerine yönelik standart eğitimler düzenlenecek.

Aşı ve muhtemel aşı adaylarının AR-GE ve ÜR-GE süreçleri dâhil antijen, protein, kalıntı tespit, tayin ve kalite testlerinin yapılabileceği laboratuvar altyapısı oluşturulacak. İlaç ve aşı alanında desteklenen projeler doğrultusunda klinik öncesi aşaması başarıyla tamamlanan ilaç ve aşı adaylarından uygun görülenlerin klinik çalışmaları desteklenecek. Aşı ile ilaç, tıbbi cihaz ve tanı amaçlı moleküllerin geliştirilmesi için de çalışmalar yürütülecek. Bu kapsamda “Doku Mühendisliği ve Rejeneratif Tıp” alanında kemik yapısını fiziksel, kimyasal ve elektriksel olarak taklit edebilen kompozit elektroaktif doku iskelelerinin geliştirilmesi, yüzeylerin fonksiyonelleştirilmesi ve kemik rejenerasyon (dokuların yenilenmesi) etkinliğinin belirlenmesi için AR-GE çalışmaları yapılacak.

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ DESTEKLENECEK

Yapay zekâ tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik girişimcilik faaliyetleri desteklenecek. Nanotaşıyıcı ve ilaç taşıyıcı sistemler kapsamında AB fonları ile desteklenen nanoteknolojik kanser tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefleyen proje yürütülecek. Nanotaşıyıcı ve ilaç taşıyıcı sistemler kapsamında AB fonları ile desteklenen proje hazırlanacak.

Tıbbi ilaç ve cihaz üretimde yerlilik oranı artırılacak. Yerli malı belgesi oluşturulacak. Bunun için kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör kuruluşları ile istişareler sonrası yeni Yerli Malı Tebliği yayınlanacak. Tebliğde, tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaçlarını da dikkate alacak bir düzenleme yapılacak.