Asgari ücrete refah payı var mı, ne kadar? Asgari ücrette refah payı nedir?

27 Aralık 2023 13:37 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 13:39

Asgari ücrete refah payı var mı? İşçi ve işveren görüşmelerinde sona gelindi. Bugün asgari ücretin belli olması bekleniyor. Merak edilen konular arasında asgari ücrete refah payı var mı sorusu yer alıyor. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI VAR MI?

Yeni asgari ücrete ilişkin son gelen kulis bilgisine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 40 yapılarak 15.962 liraya çıkarılması kararlaştırılan asgari ücret için devreye girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı olarak uzlaşılan rakamın 1000 TL daha arttırılmasını istedi. Bu teklifin ardından bütçe ayarlamaları için Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışmalarına ivedilikle başlarken, zamda bakanlığın yanıtı bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYI NEDİR?

Asgari ücrete refah payı, asgari ücrete yapılan artışın enflasyondan daha düşük olması durumunda, asgari ücretli çalışanların refah düzeyini korumak amacıyla verilen bir zamdır. Refah payı, asgari ücretin enflasyon oranına göre artırılmaması durumunda, asgari ücretlinin satın alma gücünün korunmasını amaçlar.

Refah payı, asgari ücrete yapılan artışın enflasyon oranını karşılamaması durumunda, asgari ücretin artırılacağı miktarın belirlenmesinde kullanılır. Örneğin, asgari ücret %10 artırılırken, enflasyon %15 olmuşsa, refah payı %5 olacaktır. Bu durumda, asgari ücret %15 değil, %20 artırılacaktır.

Refah payı, asgari ücretli çalışanların yanı sıra, memur ve emekliler için de uygulanabilir. Memur ve emekliler için refah payı, enflasyon oranına göre yapılan zamların yetersiz gelmesi durumunda, maaşlarına ek olarak verilen bir zamdır.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısının ne zaman olacağıyla ilgili soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplantı için henüz karar almış değiliz. Ekipler çalışıyor. Bu hafta içinde açıklamayı arzu ediyoruz." yanıtını verdi.

Işıkhan, "Bir rakam var mı?" sorusu üzerine, "Bir rakam yok. Komisyonumuz çalışıyor. Yani sizinle şu an paylaşacak bir şeyimiz yok. Çünkü o zaman Asgari Ücret Tespit Komisyonumuza haksızlık etmiş oluruz. Çalışıyorlar. Geldiği zaman da biz üç taraf olarak yan yana geleceğiz, kararı verip açıklayacağız." dedi.