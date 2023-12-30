Asgari ücretlinin günlük kazancı belli oldu

30 Aralık 2023 10:04 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 10:17

Aralık ayında üç kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Külliye'deki üçüncü toplantının ardından 2024 asgari ücretinin yüzde 49 artışla 17 bin 2 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Komisyonun kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 11 Aralık günü başladığı çalışmalarını 27 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 3 toplantı gerçekleştirdi.

GÜNLÜK ÜCRET 666 LİRA 75 KURUŞ OLDU

Yapılan 3 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2024 yılı için 666 lira 75 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin 700 Türk Lirası olarak sürdürülmesinin önerilmesine işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğu ile karar verildi."

ŞİMDİ GÖZLER MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Sabah'a konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Memur maaşlarının Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede olacak" dedi.

Emeklilere yapılacak zamma da değinen Yılmaz, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız" diye konuştu.