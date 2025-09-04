Asrın inşasında 300 bin yuva tamam! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum Malatya'da anahtarları teslim edecek

HABER MERKEZİ / ANKARA - Törende 43 bin 727 konut, 4 bin 69 iş yeri, 6 bin 404 köy evi olmak üzere toplam 54 bin 200 bağımsız bölüm teslim edilecek. Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları, 249 bin 824’ü konut, 8 bin 907’si iş yeri ve 46 bin 105’i köy evi olmak üzere toplam 304 bin 836’ya yükselecek.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ilde 174 ayrı alandaki 3481 şantiyede afet konutlarının inşası devam ediyor. 200 bin mimar, mühendis ve işçi, depremde hasar gören şehirlerin yeniden inşası için sahada çalışmalarını sürdürürken; sağlam zeminlerde, kentlerin tarihi ve kültürel dokusuna sahip çıkan şehircilik stratejisiyle saatte 23, günde 550 konut inşa ediliyor. 7/24 vardiya ile devam eden çalışmalar kapsamında sene sonuna kadar 358 bin 859’u konut, 31 bin 307’si iş yeri, 62 bin 817’si köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesiyle birlikte çalışmaların tamamlanması hedefleniyor.

12 YENİ OKULDA DAHA EĞİTİM BAŞLIYOR

Törende 1,5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açılacak. Böylece yapımı tamamlanan okul sayısı 56’ya (857 derslikli) yükselecek. Deprem bölgesinde 1.360 derslikli 85 okulun daha yeniden inşası, 48 derslikli altı okulun da güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

EN BÜYÜK ŞANTİYE MALATYA İKİZCE’DE

Malatya İkizce’deki TOKİ şantiyesi Türkiye’nin en büyük şantiyesi oldu. Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde 35 etaptan oluşan bölgede 27 bin 628’i konut, 661’i iş yeri olmak üzere toplam 28 bin 289 bağımsız bölüm inşa ediliyor. Bölgeye beş de cami yapılıyor. Bugüne kadar 11 bin 909 konutun inşası tamamlandı. Kalan konutlar da sene sonuna kadar tamamlanacak.