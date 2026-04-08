Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan son gelişmeleri ve 15 günlük kritik ateşkes sürecini değerlendirdi. Yatırımcıları manipülasyonlara karşı uyanık olmaya çağıran Memiş, 2026 yılının finansal stratejisini "varlıkları korumak" üzerine kurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memiş, ABD ve İran arasındaki 15 günlük ateşkes ilanının piyasalara nefes aldırdığını ifade etti. Ancak bu sürecin henüz kalıcı bir barışa dönüşmediğinin altını da çizdi. Son 40 günlük süreçte piyasalarda ciddi bir manipülasyon yaşandığını savunan Memiş, özellikle altın ve petrol fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldüğünü belirtti.

2026 yılına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Memiş, bu yılın “manipülasyon yılı” olacağını ifade etti. Yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, “Artık paradan para kazanma dönemi değil, varlıkları koruma dönemi” dedi.

4900 DOLAR EŞİK OLACAK! Ons altının 4.800 dolar seviyelerinde olduğunu belirten Memiş, kalıcı yükseliş için 4.900 doların aşılması gerektiğini söyledi. Yıl içinde 5.100 ve 5.600 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Gram altın için 6.500-7.000 TL aralığını alım fırsatı olarak değerlendiren Memiş, yıl sonu için 10.000 TL beklentisini koruduğunu açıkladı ve şunları ekledi: "Önümüzdeki haftalarda veya aylarda 5100 - 5600 dolar seviyesini yine görmeye devam edeceğiz. Ama bizim burada bu yılla alakalı stratejimiz, 5800 - 6000 dolar seviyesi. Burada bir revize yapmadık. Yükseliş yönlü beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var.

GRAM ALTIN 10 BİN TL'Yİ GÖRECEK Sabah 7.030 TL seviyesinde olan gram altın TL fiyatı 6.915 TL seviyesinde. Yine almayanlar da geç sayılmaz. Gram altın TL fiyatında 6.500 - 7.000 TL aralığını alım fırsatı olarak görmeye tekrar devam ediyoruz. Tekrar çok yakın bir zamanda 7.000 TL seviyesine oturan, 7.000 - 8.000 TL aralığında dalgalanan bir piyasa, bir gram altın bizi bekliyor olacak. Yine bu 40 günlük süreçte yaşanan manipülasyon fiyatlaması ile birlikte 10.000 TL seviyemizi hiçbir zaman revize etmedik. Yine 10.000 TL beklentimiz devam ediyor.

DÜŞÜŞLER KALICI DEĞİL Yine 7.000 TL seviyesinin altındaki rakamlardan altın bulan yatırımcısının alması benim nazarımda önemli. Çünkü bu düşüşler kalıcı değil"

BORSADA 20 BİN PUAN HEDEFİ MASADA Borsa İstanbul'daki yüzde 5'lik yükselişi de değerlendiren Memiş, 13.000 puan altındaki her rakamın yatırımcı için fırsat olduğunu ve 20.000 puan hedefinin masada durduğunu belirtti. Euro/Dolar paritesinde ise 1.15 seviyesinin altını "bedava" olarak nitelendirdi ve 1.21 hedefinin sürdüğünü kaydetti.

"2026 TOPLAMA YILI" Ateşkes sonrası piyasalarda toparlanma yaşandığını ancak bunun kalıcı olmayabileceğini vurgulayan Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı ve şu önemli uyarılarda bulundu: "Yine 2025 yılının Kasım ayında sık sık ifade ettiğim gibi 2026 yılında altın ve gümüş fiyatlarında yükselişler göreceğiz. Yatırımcısını üzmeyecek ama 2025 yılındaki beklentilerinizi 2026 yılında beklemeyin. Yani 2026 yılında altın ve gümüş tarafında çok büyük hayaller kurmayın diye önceden mesajlar yayınlamıştım. Aynı mesajım geçerliliğini koruyor. Yükseliş beklentimiz var, değer artışları devam edecek ama 2025 yılında olduğu gibi gram altın tarafında %110, gram gümüş tarafında %200 bir beklenti içine girmemek lazım. Yine 2027 yılında bu yükselişler devam edecektir. O yüzden gümüş 2026 yılında toplama yılı. Toplama yılı, satma yılı değil.

Elinde varlığı olan, altın ve gümüşü olan ve nakite ihtiyacı olan arkadaşlarımız vardır. Onların da bu 15 günlük süreç içerisinde temkinli davranması lazım. Yine düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Bekleyebildiğiniz kadar bekleyin. Bu 15 günlük süreç kritik. Bu süreçte dalgalanmalar olacaktır. Gelen haber akışları çok önemli olacak. Bir bakacaksınız anlaşmaya uymadık, tekrar vurduk. Bir bakacaksınız manipülasyon olacak. Yalan yanlış haber akışları piyasaları etkilemeye devam edecek. Bu nedenle piyasalar geniş bant aralığında dalgalı ve belirsiz bir süreçten geçiyor.

Ancak kalıcı bir anlaşma gelirse, altın 4900 dolar seviyesini yukarı yönlü kırarsa 5100 dolar hedef haline gelir. Yaz aylarında 5600 dolar seviyeleri konuşulabilir. Bu durumda bölgesel savaşın etkisinin azaldığı söylenebilir. Bugünkü tepki yükselişlerine aldanmamak lazım. Eldeki varlıklara sahip çıkmak lazım. Özellikle fiziki varlıklar kıymetli. Düşüşler kalıcı değil, yükseliş beklentisi teknik olarak devam ediyor. Buna göre karar vermek gerekiyor. Uzun vadeli bir strateji belirlemek şart. Sonuç olarak 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, varlıkları koruma yılı"

Haberle İlgili Daha Fazlası