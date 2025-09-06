ATM'lerde kriz büyüyor! Kısıtlama sonrası giden eli boş dönüyor

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fransa'da günlük hayatta en çok kullanılan '10 euro'luk banknotları bulmak giderek zorlaşıyor. Lojistik masraflar ve teknik zorluklar nedeniyle bu banknotları ATM'ler yavaş yavaş geri çekerken, yalnızca üç bankada '10 euro' bulmak mümkün.

Nakit para kullanımının adeta rafa kalktığı Fransa'da, küçük para çekme işlemleri de kısıtlandı. Buna gerekçe olarak 'lojistik masraflar' ve 'teknik zorluklar' gösterilirken; günlük hayatta en çok kullanılan 10 euroluk banknotu bulmak ise neredeyse imkansız.

NAKİT KULLANIMDA BÜYÜK ZORLUK

Birkaç yıl önce ATM'lerden 10 euroluk banknot çekmek önemsiz görünüyordu ancak bugünlerde buna erişim oldukça zor. Çoğu ATM artık bu küçük miktarlarıvermiyor ve yalnızca 20 veya 50 euroluk banknotlar sunmayı tercih ediyor. Bu durum, özellikle dar gelirli vatandaşların küçük harcamalarda zorlanmasına neden oluyor.

SADECE 3 BANKADA MEVCUT

Şu anda Fransa'da yalnızca La Banque Postale, Crédit Mutuel ve CIC bankaları sınırlı sayıda ATM'de 10 euro banknot seçeneği sunmaya devam ediyor.

EKSTRA MASRAFA NEDEN OLUYOR

Uzmanlar, küçük banknotların azalmasının temelinde hem maliyet hem de güvenlik kaygılarının yattığını söylüyor.

ATM'lerde her banknot türü için ayrı kaset kullanılması, lojistik süreçlerde ekstra masrafa neden oluyor. Bu durum, özellikle 10 euroluk banknotlar için ciddi bir ek maliyet anlamına geliyor.

