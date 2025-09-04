Fransa'yı şoke eden hırsızlık! 9.5 milyon euroluk tarihi eserler çalındı
Fransa'da bulunan ve 18 binden fazla esere ev sahipliği yapan Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde değeri 9.5 milyon euro olan iki seramik tabak ve bir vazo çalındı.
Fransa basınında yer alan haberlere göre, olay Limoges şehrindeki Adrien Dubouche Ulusal Müzesi'nde dün gece yaşandı.
Tarihi seramik ürünlerin sergilendiği müzedeki soygunda 9,5 milyon euro değerinde Çin menşeli bir vazo ve iki tabak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kolluk kuvvetlerinin hırsızları yakalamak için harekete geçtiğini ifade etti.
18 BİNDEN FAZLA ESERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Adrien Dubouche Ulusal Müzesi, Antik Çağ'dan günümüze seramik tarihinin önemli evrelerini yansıtan 18 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.
