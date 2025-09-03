Fransa’da hastanelere “savaşa hazır ol” talimatı! Avrupa'da Rusya paniği

Fransız yetkililer, hastanelerden “aşırı yük” oluşması durumunda problem yaşanmaması için sivil ve askerî sağlık hizmetlerinin uyumlu hâle getirilmesi gerektiğini belirtti. Fransız basınında yer alan haberlere göre, bu hazırlık “büyük bir angajman” senaryosu çerçevesinde planlandı. Talimatın amacı, “askerî yaralıların bakımını sivil sağlık sistemi ile bütünleştirmek” olarak tanımlandı. Bakanlık, muhtemel bir çatışma durumunda yurtdışından çok sayıda yaralı askerin de Fransa’ya getirilebileceğini öngörüyor. Bu çerçevede sağlık sisteminin, askeri hastaların bakımına uyum sağlaması gerektiği vurgulandı.

Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer ise Rusya’nın Belarus’ta düzenleyeceği Zapad 2025 tatbikatına dair açıklamalarda bulundu. Breuer, NATO ve Alman kuvvetlerinin muhtemel risklere karşı teyakkuzda kalacağını bildirdi. Rus güçlerinin tatbikat sırasında NATO topraklarına saldırmasını beklemediğini söyleyen Breuer, yine de Almanya ve NATO’nun muhtemel bir tehdit karşısında “tetikte” olacağını kaydetti.