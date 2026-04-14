Av yasağı öncesi tezgahların en ucuz balığı! Kilosu 100 liradan yok satıyor
Denizlerde av yasağının başlamasına 1 gün kala, balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor. Kilosu 100 liraya satılan ve tezgahların en ucuz balığı olan hamsiye yoğun ilgi var.
- Süleymanpaşa ilçesinde av yasağı öncesi balık tezgâhlarında hareketlilik arttı.
- Salı Pazarı'nda hamsinin kilogramı 100 TL'den satışa sunuldu.
- Balık satıcısı Gökhan Sönmezocak, sezon başı ile sonunun aynı fiyat seviyesinde kapandığını ve av yasağı sonrası fiyatların yükseleceğini belirtti.
- Av yasağının başlamasıyla balık çeşitliliğinin azalması ve fiyatların artması bekleniyor.
- Vatandaşlar uygun fiyata balık alabilmek için pazara yoğun ilgi gösterdi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağı öncesi son günlerde balık tezgâhlarında hareketlilik arttı. Salı Pazarı’nda kurulan tezgâhlarda özellikle hamsiye vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Sezonun son günlerinde tezgâhlarda yerini alan hamsinin kilogramı 100 TL’den satışa sunuldu.
"BUNDAN SONRA FİYATLAR YÜKSELİR"
Balık satıcısı Gökhan Sönmezocak, sezonun başı ile sonunun aynı fiyat seviyesinde kapandığını belirterek, "Hamsinin kilosu 100 lira. 100 lira ile sezonu açtık, 100 lira ile sezonu kapatıyoruz. Bolluk zamanlarında balığın kilosunu 50 liraya kadar sattık. Bundan sonra fiyatlar yükselir" dedi.
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Av yasağının başlamasıyla birlikte tezgâhlardaki balık çeşitliliğinin azalması ve fiyatların artması bekleniyor. Vatandaşlar ise son günlerde uygun fiyata balık alabilmek için pazara yoğun ilgi gösterdi.