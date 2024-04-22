Bahreyn’in ekonomi yönetimi İstanbul’a geliyor

Türkiye’nin körfez ülkeleriyle sıcak ilişkileri devam ediyor. Bu kapsamda ekonomi yönetimi haziranda Bahreyn yönetimini ağırlayacak.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Edinilen bilgiye göre; Eş başkanlıkları Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Bahreyn Finans ve Millî Ekonomi Bakanı Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa tarafından yürütülen Türkiye-Bahreyn 8’inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, 5-6 Haziran’da İstanbul’da yapılacak. Toplantıda iki ülke arasındaki tüm ekonomik konuların ve ticari ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu arada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) de söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı firmalarının Bahreyn pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin firmalardan bilgi istedi. Bilgilerin ilgili bakanlıklarla paylaşılması ve Bahreyn pazarına girişte yaşanan sorunların ve ticarete ilişkin taleplerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

HEDEF 1 MİLYAR DOLARA ULAŞMAK

Ticaret Bakanlığı verilerine göre; 2022’de Türkiye’nin Bahreyn’e ihracatı 215 milyon dolar, ithalatı da 669 milyon dolar seviyesinde. Hâlihazırda 884 milyon doları aşan ticaret hacminin ilk etapta 1 milyar dolara ulaştırılması bekleniyor.

Öte yandan, Körfez ülkeleriyle ilgili olarak en son 21 Mart’ta Ankara’da Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni düzenlenmişti. Türkiye’nin 2002’de Körfez İşbirliği Konseyi üye ülkeleri ile 2,1 milyar dolar olan ticaret hacmi 2022’de 22,7 milyar dolara, 2023’te ise 31,4 milyar dolara yükseldi.