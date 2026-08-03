Ticaret Bakanı Ömer Bolat Temmuz ayı dış ticaret verilerini paylaştı. Bakan Bolat geçtiğimiz Temmuz ayında ihracatta Yüzde 2,9'luk artış yaşandığını ve tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rakamını görerek rekor kırdıklarını söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın 25,6 milyar dolara yükselerek rekor kırdığını söyleyerek, "Yüzde 2,9, yaklaşık yüzde 3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin katılımıyla TİM Dış Ticaret Kompleksi'nde yapılan toplantıda duyuruldu.

ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Bolat, burada gerçekleştirdiği konuşmada, dünya ekonomisinin 2026 senesine artan korumacılık ve jeopolitik risklerle birlikte girdiğini, şubat ayının sonunda Körfez'de patlak veren ABD/İsrail-İran Savaşı'nın Körfez ülkelerine yayıldığını ve bunun dünya ekonomisini sıkıntıya soktuğunu belirterek, başta enerji, petrokimya ürünleri ve gübre gibi temel endüstriyel ham maddelerde ve girdilerde büyük fiyat artışlarının yaşandığını ve arz/tedarik problemlerini başladığını belirtti.

Ateşkesin enerji fiyatlarında biraz da olsa gerileme yaşatsa de temmuzun ilk haftasından itibaren ABD ile İran arasındaki tansiyonun tekrar yükseldiğini, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın giderek hızlandığını ve Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırıların başladığını söyleyen Bolat, navlun ve sigorta bedellerindeki yükselişlere de dikkat çekti.

Bolat, Kızıldeniz'de Husilerin petrol gemilerine dönük saldırılarından söz ederek, Körfez, Karadeniz ve Kızıldeniz'de zor sürecin halen devam ettiğini, bunların bir an evvel bitmesini istediklerini, bu hususta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanlığının ellerinden gelen çabayı her yerde sarf ettiğini anlattı.

İŞSİZLİKTE 2005'TEN BERİ EN DÜŞÜK ORAN

Bakan Bolat, istihdamda geride bıraktığımız hafta duyurulan yüzde 7,6'lık işsizlik rakamının 2005'ten beri kaydedilen en düşük oran olarak tarihe geçtiğini söyleyerek, "Burada sevindirici olan istihdam sayısının 32 milyon 733 bine yükselmesi ve 33 milyon sınırına gelmesi. İşsiz sayısı da artık 2,5 milyona doğru gerileme seyrine girdi." ifadelerini kullandı.

Bugün paylaşılan enflasyon verilerinden de söz eden Bolat, şunları söyledi:

"Temmuzda savaşlar nedeniyle artan enerji fiyatlarının ulaştırma sektörüne olumsuz yansıması ile başta Karadeniz ülkeleri olmak üzere bazı endüstriyel ve tarımsal ham maddelerde görülen fiyat artışlarına rağmen gerçekleşme beklenenin altında kalmıştır. TÜFE, aylıkta temmuzda yüzde 1,78'e geriledi. Geçen yılın rakamı yüzde 2,06 idi. Daha iyi bir performans gösterdi. Yıllıkta da yüzde 31,75'e geriledi. O da haziranda yüzde 32,11 idi."

Ticaret Bakanı Bolat, temmuz ayı ihracat rakamları ile alakalı güzel haberler verdiklerini söyleyip, sözlerine şu şekilde devam etti:

"TARİHTEKİ EN YÜKSEK TEMMUZ İHRACATI"

"Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. Yüzde 2,9, yaklaşık yüzde 3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış ihracatta 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre temmuz itibarıyla 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldi. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ay da 401,1 milyar dolara ulaştık. Bu da rekor. Yani temmuzda 3 rekor rakamı elde edilmiş oldu."

Bolat, temmuzda mal ihracatında 712 milyon dolarlık artış kaydedildiğini söyleyip, "Temmuz ithalatı da yüzde 5,2 artışla 33 milyar dolar gerçekleşti. Burada da tam rakam 32 milyar 989 milyon dolar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, ocak-temmuz dönemi rakamlarını açıklayarak, 7 ayda ihracatın yıllık çerçevede yüzde 3,4 yükselerek 161 milyar 601 milyon dolara ulaştığını, 7 ayda ihracatın 5,3 milyar dolar arttığını belirtti.

Bu dönemde ithalatın yüzde 4,7 yükselip 222 milyar 109 milyon dolara çıktığını, net artışın 9,9 milyar dolar olarak kaydedildiğini söyleyen Bolat, "Temmuzda dış ticaret açığımız 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yüzde 14 artış var. Ocak-temmuzda dış ticaret açığımız yüzde 8,2'lik artışla 60,5 milyar dolar oldu." dedi.

Bolat, son bir yılda mal ihracatında 9 milyar 230 milyon dolarlık net artış kaydedildiğini belirterek, son bir yılda artış oranının yüzde 3,4 olduğunu paylaştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası