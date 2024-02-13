Bakan Işıkhan müjdeyi vermişti! Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte masadaki rakamlar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasının ardından emeklilerin bayram ikramiyesinde zam beklentisi arttı. 6-7 Şubat’ta yüzde 49,25 zamlı maaşları hesaplarına yatan emekliler ikramiyelerin ne kadar olacağını merak ediyor. Bu sırada kulisler de oldukça hareketli. Bayram ikramiyesine yapılacak artışa yönelik rakamlar havada uçuşuyor. Peki ikramiye artışı ne kadar olacak? İşte konuşulan rakam…

Ocak ayında zamlı maaşları belli olan SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü şimdi Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'ndan verilecek olan ikramiyelerde. 2 bin TL olan ikramiyelerin zamlanması bekleniyor.

"BAYRAM İKRAMİYESİ ARTIŞI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

En düşük emekli maaşı 10 bin lira olarak uygulanan emekliler, 6-7 Şubat’ta yüzde 49,25 oranındaki zamlı maaşlarını aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklinin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapıldığını açıkladı. Açıklamasında zam sinyali veren Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz ve gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız. Bu noktada ifade etmek isterim sizlere.”

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da konuyla ilgili açıklamasında 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini vurgulayarak, "Emeklilerimizin alım gücünü artıracak, onların mutluluğunu, sevincini yükseltecek adımları atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Kulislerde emekli ikramiyesine ilişkin konuşulan rakam dikkat çekti. Yapılan maaş zamlarının ardından ikramiye beklentisinin yüksek olmayacağı gibi tahminler bulunuyor. Olası zam oranlarına göre; emekli bayram ikramiyesine yüzde 20 zam gelmesi durumunda, mevcut ücret; 2.400 TL'ye yükselecek. Emekliler iki bayramda toplamda 4 bin 800 lira ikramiye almış olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zam tutarı yüzde 30 olması durumunda, ikramiye tutarı 2.600 TL'ye yükselecek. Bu ihtimalde; emeklilere iki bayramda toplamda 5 bin 200 lira ikramiye ödenecek.

Emekli bayram ikramiyesi yüzde 40 oranında zamlanırsa, 2.800 TL'ye yükselecek. Bu rakam iki bayramda toplamda 5 bin 600 lira ikramiye anlamına geliyor.

İkramiye zam tutarının yüzde 50 olması durumunda ise mevcut rakam 3 bin TL'ye yükselecek. Bu da iki bayramda toplam 6 bin lira ikramiye ödemesi anlamına geliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek Ramazan Bayramı dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 1-7 Nisan arasında ödenecek.

15 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 19 Haziran Çarşamba günü sona erecek Kurban Bayramı için 15 Haziran yarım gün tatil olacak ve toplam Kurban Bayramı tatili 4,5 gün olacak. Bu nedenle ödemelerin bayramdan önceki 10-15 Haziran tarihleri arasında yapılması bekleniyor.