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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme

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Bakan Şimşek'ten motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Fotoğraf Başlığı Bakan Şimşekten motorinde ÖTVnin sıfırlanmasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, motorinde ÖTV'nin sıfırlanmasıyla ilgili bir değerlendirme yaptı. Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadelede sağlanan mali alanı enflasyonla mücadele için kullandıklarını belirten Şimşek, "Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz." dedi.

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Petrol fiyatlarındaki hızlı yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam olarak yansırken, ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla motorindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Karara göre, motorinde ÖTV eylül ayında 3, ekim ayında 6 lira olarak uygulanacak. Kararın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"DEZENFLASYON SÜRECİNİ HIZLANDIRMAK İÇİN..."

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Şimşek, "Bütçede harcama disiplini ve kayıt dışılıkla mücadele ile sağladığımız mali alanı dezenflasyon sürecini desteklemek için kullanıyoruz. " dedi.

Şimşek'in paylaşımı şöyle devam etti:

"Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorin fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV’yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz.

"MALİYET BASKISI HAFİFLETİLECEK"

Böylece maliyet baskılarını hafifletmenin yanı sıra enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları üzerindeki etkileri de azaltmayı amaçlıyoruz.

Kalıcı refah artışı ve daha adil gelir dağılımının ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamaya yönelik politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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