Bakır 2009'dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydetti. Çin ekonomisine ilişkin endişelere karşın ABD, Avrupa ve Hindistan kaynaklı talebin devam etmesi bekleniyor. Bakır, savunma sanayisinde de kullanılıyor. Peki, bakır fiyatı neden yükseldi?



Emtia piyasasında geçen yıl kıymetli metallerin yanında baz metallerde de sert yükselişler öne çıkarken bakır, baz metallerdeki yükselişte öncü rol oynadı. Bloomberght'de yer alan habere göre, bakır, Pazartesi günü yüzde 4’ü aşan yükselişin ardından Londra Metal Borsası’nda (LME) yüzde 1,5’e kadar artarak ton başına rekor seviye olan 13.187 dolara çıktı. Böylece bakır fiyatları Kasım ortasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazanmış oldu.



BAKIR FİYATI NEDEN YÜKSELDİ? ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlaması, reel faizlerin gerilemesi ve dolara olan talebin azalması, bakır fiyatları için destekleyici unsur oldu. BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, "ABD’deki tarihi stok artışı hâlâ küresel bakır fiyatlarının ana itici gücü konumunda" dedi.

Marex kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro’ya göre, Şili’deki Mantoverde madeninde yaşanan grev de piyasadaki spekülatif hareketleri körükledi.

2009'DAN BU YANA EN HIZLI YÜKSELİŞ Yıla 3,99 dolardan başlayan bakırın libresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmesinin ardından 5,92 dolarla rekor kırdı.

2009'DAN BU YANA EN HIZLI YÜKSELİŞ Yıla 3,99 dolardan başlayan bakırın libresi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmesinin ardından 5,92 dolarla rekor kırdı.

Trump yönetiminden gelen "bakır ithalatına yönelik gümrük vergisinin rafine bakırdan üretilen bazı ürünlerde uygulanmayacağına" yönelik haber akışıyla bakırın libresi 4,31 dolara kadar düşse de özellikle arza yönelik endişelerle tekrar yükselişe geçerek yılı 5,64 dolardan tamamladı. Bakırın libresi 2025'te yüzde 41,9 artarak 2009'dan bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Bakır 2009 yılında yüzde 144,8 değer kazanmıştı.



ARZ SIKIŞMASI ENDİŞESİ Küresel çapta altyapı yatırımlarının devam etmesi baz metalleri olumlu etkilerken özellikle bakır talebi öne çıkıyor. ABD’ye devam eden yoğun metal akışı ise diğer bölgelerde arz sıkışması endişesini artırdı.

Elektrikli araç yatırımlarının artması ve küresel elektrik şebekelerinin yenilenmesi, bakır talebinin gücünü korumasını sağlıyor.

