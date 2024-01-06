Bankalar havale, EFT ve FAST işlem ücretlerine zam yaptı, yeni yılda değişti

6 Ocak 2024 10:33 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 10:46

Bankaların havale, EFT ve FAST ücretleri her sene, önceki yılın Tüketici Fiyat Endeksi’ne (TÜFE) göre güncelleniyor. Havale, EFT ve FAST için tavan işlem ücreti ve matrahlar yüzde 64,77 oranında artırıldı.

Özel bir bankadan yapılan açıklamada mobil şube ve internet bankacılığı kanallarından 0-4.300 TL tutarındaki FAST ve EFT transferlerinden 4,22 TL işlem ücreti, 4.300,01-211.100 TL tutarındaki EFT’lerden 8,44 TL işlem ücreti, 211.100 TL’den fazla EFT’lerden ise 105,52 TL işlem ücreti alınacak. Havale ücreti ise 0-4.300 TL için 2,11 TL, 4.300,01 - 211.100 TL için 4,22 TL, 211.100,01 TL ve üstü için 52,76 TL işlem ücreti alınacak.

2024 YILINDA FAST LİMİTİ NE KADAR OLDU?

2024 yılı için 0-4.300 TL arasındaki EFT'lerin tavan işlem ücreti limiti 8,83 TL olarak belirlendi ancak bankalar tavan ücret yerine Garanti BBVA’da olduğu gibi daha düşük tutarlar talep ediyor. Diğer bankaların işlem ücretleri de Garanti BBVA’nın duyurduğu ücretler ile aynı veya 0,01-0,02 kuruş farklı olacak.

2024 YILINDA EFT VE FAST İŞLEM ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

0-4.300 TL: 4,22 TL

4.300,01-211.100 TL: 8,44 TL

211.100 TL’den fazla: 105,52 TL

(Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)

2024 YILINDA HAVALE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

0-4.300 TL: 2,11 TL

4.300,01-211.100 TL: 4,22 TL

211.100 TL’den fazla: 52,76 TL

(Bankalar arasında 0,01-0,02 kuruş farklılık olabilir)