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Ekonomi

BDDK kalkınma ve yatırım bankalarının kredi sınırlarını düşürdü!

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BDDK kalkınma ve yatırım bankalarının kredi sınırlarını düşürdü!
Fotoğraf Başlığı BDDK kredi sınırlarını düşürdü! Bankalarda yeni dönem

BDDK, kalkınma ve yatırım bankalarının kredi kullandırım limitlerinde sıkılaşmaya gitti. Yeni düzenlemeyle tek kişi veya risk grubuna kullandırılabilecek kredi oranları düşürülürken, mevcut aşımlar için bankalara uyum süresi tanındı.

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BDDK'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ile İller Bankası AŞ hariç olmak üzere, kalkınma ve yatırım bankalarının konsolide ve konsolide olmayan esasta, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı yüzde 40 ile 60 aralığındayken bu oran artık yüzde 30'u aşamayacak.

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YENİ KARARLA ORAN YÜZDE 25 OLDU

Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırabilecekleri kredilerin risk tutarı toplamının ana sermayelerine oranı ise daha önceden yüzde 35 ile 55 arasındayken yeni kararla yüzde 25 olarak sınırlandırıldı.

BDDK kredi sınırlarını düşürdü! Bankalarda yeni dönem
Başlık ResmiBDDK kredi sınırlarını düşürdü! Bankalarda yeni dönem

BDDK, bir gerçek ya da tüzel kişiye veya risk gruplarına kullandırılan kredi sınırında aşım bulunması halinde, bu aşımların 1 Nisan 2027 tarihine kadar, bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredi sınırında aşım bulunması halinde ise bu aşımların 1 Ekim 2026 tarihine kadar giderilmesine karar verdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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