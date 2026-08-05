Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Dünya genelinde WhatsApp krizi! Hesaplar neden kapanıyor?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hesabının incelemeye alınmasına ve hesapların geçici olarak erişime kapatılmasına neden oldu. Beklenmedik uyarıyla karşılaşan çok sayıda kullanıcı uygulamaya erişemedi. Peki, WhatsApp hesapları neden kapanıyor?

Kaydet
a- | +A

Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kullanıcılar hesaplarına erişemediklerini bildirerek sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında hesaplarının incelemeye alındığını belirten bir uyarıyla karşılaştıklarını ifade etti. Twitter (X) ve Threads'te paylaşılan hata ekran görüntülerinde şu ifade yer aldı:

"Hesap etkinliğiniz ve cihaz bilgileriniz, Hizmet Koşullarımıza uygun olup olmadığını doğrulamak için inceleniyor.

Sonucu genellikle 24 saat içinde size bildireceğiz."Kullanıcılar, hesaplarını hiçbir şekilde kullanamadıklarını belirterek Meta'nın sorunu çözmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Dünya genelinde WhatsApp krizi! Hesaplar neden kapanıyor?
Başlık ResmiDünya genelinde WhatsApp krizi! Hesaplar neden kapanıyor?


WHATSAPP HESAPLARI NEDEN KAPATILIYOR?

WhatsApp sözcüsü, platformun kötüye kullanımı önlemek ve kullanıcıları korumak amacıyla hesap yasaklama sistemini kullandığını belirtti. Ancak sözcü, otomatik denetim sistemlerinin bazı hesapları zaman zaman yanlışlıkla ihlal etmiş gibi işaretleyebildiğini de kabul etti.Şirket, sorundan etkilenen kullanıcıların hesaplarının kademeli olarak normale döndürüleceğini bildirdi.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
4 ilçe risk çemberinde! 6 Şubat’ı yaşayan ilde korkutan analiz
Adana'da korkutan deprem yorumu
Kaydet
Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland! İl içi tayin sonuçları sorgulama MEBBİS üzerinden açıldı
Öğretmenlerin özür grubu (mazeret) atama sonuçları açıkland!
Kaydet
Şişli'de eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı
Şişli'de eski sevgili cinayeti! Kan donduran geçmişi ortaya çıktı
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.