Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yaşanan teknik sorun, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hesabının incelemeye alınmasına ve hesapların geçici olarak erişime kapatılmasına neden oldu. Beklenmedik uyarıyla karşılaşan çok sayıda kullanıcı uygulamaya erişemedi. Peki, WhatsApp hesapları neden kapanıyor?

Meta'ya ait mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta bazı kullanıcılar hesaplarına erişemediklerini bildirerek sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yaptı. Kullanıcılar, uygulamayı açtıklarında hesaplarının incelemeye alındığını belirten bir uyarıyla karşılaştıklarını ifade etti. Twitter (X) ve Threads'te paylaşılan hata ekran görüntülerinde şu ifade yer aldı:

"Hesap etkinliğiniz ve cihaz bilgileriniz, Hizmet Koşullarımıza uygun olup olmadığını doğrulamak için inceleniyor.

Sonucu genellikle 24 saat içinde size bildireceğiz."Kullanıcılar, hesaplarını hiçbir şekilde kullanamadıklarını belirterek Meta'nın sorunu çözmesi için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Dünya genelinde WhatsApp krizi! Hesaplar neden kapanıyor?



WHATSAPP HESAPLARI NEDEN KAPATILIYOR?

WhatsApp sözcüsü, platformun kötüye kullanımı önlemek ve kullanıcıları korumak amacıyla hesap yasaklama sistemini kullandığını belirtti. Ancak sözcü, otomatik denetim sistemlerinin bazı hesapları zaman zaman yanlışlıkla ihlal etmiş gibi işaretleyebildiğini de kabul etti.Şirket, sorundan etkilenen kullanıcıların hesaplarının kademeli olarak normale döndürüleceğini bildirdi.

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