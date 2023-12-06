İstanbul tazminatı torbadan çıkarılıyor! BDDK personeline 45 bin TL'lik ek maaşta yeni gelişme

6 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 16:15

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) İstanbul’a taşınmasından sonra hayat şartlarının ağırlaştığı gerekçesiyle personeline 45 bin TL tazminat vermesi Meclis'e gelen torba yasada yer almış, Türkiye Gazetesi tepkileri "BDDK'ya Özel Teklif Tartışması: İstanbul Tazminatı" başlığıyla manşetten duyurmuştu. Genel Kurul'da oylanması beklenen 86 maddelik torba kanun teklifinde yer alan BDDK personeline İstanbul Tazminatı verilmesine ilişkin yasada yeni gelişme yaşandı Söz konusu düzenlemenin yasa teklifinden çıkarılması planlandığı öğrenildi.

AK PARTİ İSTANBUL TAZMİNATINI GERİ ÇEKMEYİ PLANLIYOR

Ekonomim'de yer alan habere göre BDDK personeline her ay 60 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere 2023 yılı için 30 bin TL ,2024 yılı için ise 45 bin TL olması öngörülen düzenleme için AK Parti harekete geçti. BDDK personeline vergiden muaf olması beklenen ek tazminat ödenmesine ilişkin söz konusu düzenleme AK Parti tarafından Genel Kurul'da önerge ile çekilmesi planlanıyor.

YENİDEN ÇALIŞMA YAPILACAK

AK Parti’de üst kurullar arasında ayrım yapmadan tüm üst kurul üyelerini ve çalışanlarını kapsayacak şekilde bir çalışma yapılması ve bunun yasa teklifi olarak Meclise sunulmasının daha sağlık olacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

MADDE NE GETİRİYOR?

BDDK’da bir başkan, bir ikinci başkan, 5 yönetim kurulu üyesi, 3 başkan yardımcısı, 19 da daire başkanı bulunuyor. Diğer müşavir, yönetici ve meslek personeli dâhil olmak üzere, ek tazminattan 400 civarında personelin faydalanması öngörülüyor.