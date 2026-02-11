Manisa Büyükşehir Belediyesi, 4 çeşit yemeği 50 TL'den sattığı Kent Lokantası sistemini tüm şehre yayıyor. Esnaf ile işbirliğine gidecek olan belediye, vatandaşın her mahallede ucuza yemek yemesini sağlayacak. İşte detaylar...

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda vatandaşa uygun fiyatla yemek hizmeti veren Kent Lokantaları ile ilgili önemi bir bilgi verildi.

KENT LOKANTASI SİSTEMİ TÜM ŞEHRE YAYILIYOR

Sosyal belediyecilik alanında kritik bir hamle yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Kent Lokantası modelini tüm şehre yayacaklarını müjdeledi.

BELEDİYE ESNAFLA İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Esnafla iş birliği yaparak Manisa’daki lokantaları sisteme dahil edeceklerini belirten Başkan Dutlulu, vatandaşın her mahallede ucuz, sağlıklı ve kaliteli yemeğe ulaşmasını sağlayacaklarını, fiyat farkını ise belediye olarak üstleneceklerini açıkladı.

SOSYAL YARDIMLARDA YENİ DÖNEM

Sosyal yardımlarla ilgili de yeni bir döneme geçtiklerini belirten Başkan Dutlulu, artık belediyenin toplu mal alıp dağıtması yerine, ihtiyaç sahibi vatandaşların kartlarına yüklenecek bakiyelerle mahalle esnafından alışveriş yapabileceğini, böylece hem vatandaşın hem de yerel esnafın kazanacağını vurguladı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirilen diğer çalışmaları sıralayan Başkan Dutlulu, "Emeklilere ilaç katkı payı desteği veriyoruz. Özellikle raporlu ilaçlarda çok ciddi fiyat farkları çıkıyor. Özellikle minimum maaş alan emekliler için Manisa Eczacı Odası ile güzel bir protokol imzaladık. Bu işe de başlıyoruz. Askıda faturaya aktif halde devam ediyoruz. Askıda fatura platformunda tam bir gizlilik esasıyla hayırseverlerce destek olunacak. Isınma desteği noktasında belediyemizin yaptığı budama faaliyetleri sonrasında çıkan odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtımımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

