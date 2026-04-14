Samsun’un Canik Belediyesi, emekli vatandaşlara önemli bir destek sağlıyor. Emekli vatandaşlara, belediyenin düğün salonlarında çocukları için yaptıkları kiralamalarda yüzde 50 indirim uygulanıyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmaları sürdürdüklerini belirterek emekli vatandaşlara yönelik desteklere devam ettiklerini ifade etti. Emekli vatandaşlara, belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği organizasyonlarda yüzde 50 indirim uyguladıklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, emeklilere ve evlenecek olan çiftlere yönelik destekleri sürdürdüklerini söyledi. "Emekli vatandaşlarımıza belediyemiz düğün salonlarında yüzde 50 indirim sağlamaya devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca dünya evine girecek olan çiftlerin nikâh işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

"MUTLULUĞA ORTAK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Yaşamın her anına dokunan ve emekli vatandaşların bütçelerine katkı sunan sosyal destek programlarını sürdürdüklerini aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde sosyal destek programlarımıza yenilerini ekliyor, gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Emekli vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi sürdürüyoruz. Emekli vatandaşlarımıza, belediyemiz düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği kiralamalarda yüzde 50 indirim uyguluyoruz. Düğün salonlarımızda sürdürdüğümüz indirim uygulamamızla emekli vatandaşlarımızın bütçelerine destek oluyor, evlilik hazırlığında olan çiftlerimizin mutluluğuna ortak olmaya devam ediyoruz" dedi.

CANİK'TE TÜM NİKÂHLAR ÜCRETSİZ

Emekli vatandaşlara yönelik düğün salonu indiriminin yanı sıra nikâh ücret desteğini de devam ettirdiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde aile kurumu kurmak üzere yola çıkan genç kardeşlerimiz için desteklerimiz sürüyor. Evlenmek üzere belediyemize başvuran çiftlerimizin nikâh işlemlerini ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çiftlerimizin nikâh dosya tetkik işlemlerini ücretsiz bir şekilde tamamlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Sandıkçı, ilçede aile içi iletişimin güçlenmesini hedefleyen programlar gerçekleştirmeye devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

